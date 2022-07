UP busca un acuerdo presupuestario con una "reorientación feminista" del gasto. 

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha confirmado que la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de comisión se producirá y que aspiran a un acuerdo presupuestario que suponga una reorientación de la inversión "feminista y social". Este encuentro se dará después de las tensiones por el compromiso adquirido por España en el seno de la OTAN de aumentar el gasto militar, con lo que la parte del Ejecutivo de Unidas Podemos no está de acuerdo. Así lo ha subrayado tras acudir a las 'Jornadas Confederales sobre Personas LGTBI en la Negociación Colectiva y el Diálogo Social', organizadas por UGT, para señalar que es bueno que "las herramientas" que tiene la coalición para el debate se activen, pues el Gobierno de coalición es una "conquista" de los "demócratas", los "progresistas" y las gentes "humildes".

Para la también secretaria de Acción de Gobierno de Podemos, la "prioridad" para su espacio en la negociación presupuestaria, en un momento "muy difícil" para muchas familias por la tendencia inflacionista, es "proteger" el poder adquisitivo de la ciudadanía y ampliar derechos sociales. "Tenemos un reto muy importante en la negociación de los Presupuestos Generales", ha incidido en su comparecencia ante la prensa para focalizar sobre todo la necesidad de acometer una "reorientación feminista y social" del gasto público, así como un "fuerte blindaje" de los derechos y la capacidad adquisitiva de la ciudadanía. Por tanto, la ministra ha prometido que van a trabajar "con mucha intensidad" para "conquistar y ampliar derechos", como en materia de conciliación, y que la negociación presupuestaria debe primar las actuaciones para "paliar" los efectos de la guerra de Ucrania. Y es que su objetivo, ha relatado, es garantizar que España "sale de esta crisis reduciendo las desigualdades" frente a los "buitres financieros".

Echenique: UP no plantea nada que no esté en el pacto

Mientras, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha destaco respecto a las diferencias en la coalición que su formación no ha planteado ninguna cosa, dentro del Ejecutivo, que no estuviera en el acuerdo de Gobierno. En declaraciones a ETB, recogidas por Europa Press, ha relatado sobre las tensiones con el PSOE que en ese pacto "no estaba el aumento de gasto en armas", la fusión entre la 'Caixa' y Bankia o la "fuga" del rey emérito a Emiratos. Por tanto, ha añadido que le parece bien debatir sobre las formas de abordar las diferencias y piensa que en algunos casos es "pedagógico" hacerlas públicas, porque no todas tienen la misma estructura y la mayoría vienen por decisiones de su socio de no ajustarse al acuerdo.

Se reduce la tensión

De momento no hay fecha concreta para la celebración de la comisión de seguimiento del acuerdo de coalición, que solicitó formalmente la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tras la aprobación de un crédito extraordinario de 1.000 millones de euros para Defensa mediante el fondo de contingencia, algo que no gustó al espacio confederal que llegó a hablar de "deslealtad" por parte del PSOE.

Sin embargo, Díaz ayer se mostró conciliadora y lanzó un mensaje de tranquilidad al subrayar que es "imprescindible "más coalición que nunca" porque "no hay alternativa" al actual Ejecutivo, convencida de que ella y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegarán a un punto de encuentro para sellar un acuerdo presupuestario, no solo en el apartado de Defensa, con "fórmulas imaginativas". También hubo sintonía y reducción de tensión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las ministras de la formación morada tras el acto de presentación de un plan contra la pobreza infantil, con agradecimientos cruzados por ambas partes.