Vox propone que el Estado asuma costes de los ERTE que se transformen en ERE.

El grupo parlamentario de Vox ha condicionado su apoyo a la moción económica que el Partido Popular (PP) tratará de sacar adelante en la sesión parlamentaria de hoy a tres enmiendas de modificación del texto inicial. El PP, sin embargo, ha optado por rechazar la totalidad de las propuestas del grupo de Abascal, con lo que estos últimos, tal y como avanzan a este medio, han decidido abstenerse. Además de otros dos cambios, Vox propuso a los Populares que sea el Estado el que asuma las "indemnizaciones por la transformación de los ERTE en ERE de aquellos empresarios que puedan prever que no será posible la reincorporación de los trabajadores acogidos a un ERTE". La formación liderada por Santiago Abascal justifica su petición. En un texto consecutivo a la enmienda, asegura que "muchas sociedades no están en condiciones de readmitir a una parte de sus trabajadores para los que han solicitado un ERTE". Con todo, el Partido Popular ha preferido mantener el texto tal y como estaba.

En cuanto a la transformación de los ERTES en ERE de los "empresarios que lo necesiten", Vox considera que debe de ser el Estado el que pague las indemnizaciones, o bien "asumiendo el pago de las mismas", o bien "reconociendo un crédito por el importe de la indemnización al trabajador que se liquidaría en forma de pagos periódicos mensuales antes de comenzar a consumir la prestación por desempleo correspondiente". De todas formas, en la enmienda también señalan que, "en el caso de que el empresario prefiera continuar con el ERTE, porque vislumbra que finalmente podrá hacerse cargo de la plantilla, que se continúe en dicha situación". Las fuentes consultadas especifican que la medida tiene como objetivo que los trabajadores cuyo contrato termine puedan cobrar su indemnización íntegra, pero que no por ello se vea comprometido "el patrimonio de las compañías de forma que no puedan afrontar su continuidad". En definitiva, para los de Abascal, el fin último de su propuesta es "evitar generar más desempleo" y evitar la destrucción de empresas.

las tres enmiendas que rechaza el pp - Que el Estado se haga cargo de los costes de los ERTE que se transformen en ERE.

​- Que las Administraciones públicas liquiden de forma inmediata todos los costes comerciales.

​- Que se adopte el Presupuesto de Base Cero.

"Una importante cantidad de las solicitudes de alargamiento de los plazos de los ERTE sólo van a tener como finalidad retrasar lo más posible el despido de los trabajadores", reza la justificación de la enmienda. Vox argumenta que muchas compañías no estarán en condiciones de hacer frente a los pagos del despido y eso "generaría más quiebras empresariales aún". Por ello, el partido proponía al PP que su moción incluyera la facilitación del paso de ERTE a ERE y, sobre todo, que el Estado fuera quien ayudara a las empresas haciéndose cargo de las indemnizaciones a los trabajadores que se vieran despedidos con un ERE. Si no se lleva a cabo una medida semejante, fuentes del partido recalcan que "la Administración se tendrá que hacer cargo a través del FOGASA de las indemnizaciones de todos los trabajadores, no sólo de aquellos que vayan a ERE". No obstante, no ha sido la única enmienda que ha desestimado el grupo parlamentario popular.

Ayudas a las Administraciones y Presupuesto de Base Cero

Además de la propuesta detallada en los párrafos superiores, la formación de Abascal ha planteado dos cambios más a la moción del PP. Por un lado, apuesta por "la liquidación inmediata de todos los pasivos comerciales de todas las Administraciones Públicas con sus proveedores" o, en su defecto, "el reconocimiento inmediato de un crédito, en forma de pagaré o certificado negociable, por el importe de dichos pasivos a sus acreedores". En otras palabras, lo que plantea es el pago inmediato del crédito comercial de la Administración (sea cual sea), es decir, "abonar todo lo que les deben a sus proveedores", tal y como han asegurado fuentes parlamentarias a este periódico. Los pasivos que cita el texto, por cierto, podrían "utilizaros los proveedores, o terceros si lo transmiten, para el pago de cualquier obligación frente a las Administraciones". La partido prevé que la "liquidez inmediata" para las empresas que hubiese acarreado la medida en caso de haberla incluido el PP en su moción se cifra en 4.800 millones de euros.

el dato Vox cifra en 4.800 millones de euros los beneficios para la empresa de la medida que proponen.

Con la tercera enmienda, referente a "promover la adopción de la metodología presupuestaria del Presupuesto de Base Cero", Vox pretendía "eliminar todo aquel gasto superfluo que sólo sirve para mantener el bienestar del Estado y no de los ciudadanos", en las propias palabras del texto que presentan al PP. Pero, ¿qué es exactamente un Presupuesto de Base Cero? En la práctica, cada gestor —en este caso, cada entidad "local, autonómica y estatal", a ellas iría dirigida la medida— debe justificar con detalle todas sus peticiones presupuestarias, además de justificar, también, su necesidad. Este método no tiene en cuenta, por ejemplo, la experiencia previa ni ningún otro tipo de factor que pueda llegar a inflar el presupuesto. Según Vox, su adopción proporcionaría "una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, ofrecer mayor información en la toma de decisiones y colaborar en la consecución del objetivo de reducción del déficit público".

"No entendemos por qué no aceptan"

Desde el partido reconocen que no entienden por qué el Partido Popular no acepta unas enmiendas que, a su entender, "suponen una clara mejora técnica". Con la moción, el PP pretende que el Gobierno de Pedro Sánchez sí apoye sus recetas económicas para afrontar la crisis derivada de la pandemia. Los Populares consideran que sus medidas (entre muchas otras: no derogar la reforma laboral, acometer una reducción de gasto público o renunciar a las subidas de impuestos) mejorarían el "cheque en blanco" que, según ellos, propone el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Las fuentes de Vox consultadas por La Información, por su parte, critican precisamente la "falta de concreción de las medidas que contiene la moción" y aseguran que ellos ofrecían varias propuestas concretas que con tal de mejorarla. De haberlas aceptado el PP, el partido de Abascal le habría brindado su apoyo.

"Circunscribir la actuación de los Ayuntamientos a lo que les está reservado por ley", o "extender la regla de gasto que se aplica a las casas consistoriales a las CCAA y forzar a todas estas administraciones a un pequeño superávit" son otras de las medidas que el principal partido de la oposición no ha querido incorporar en su moción, según afirman las mismas fuentes. En la sesión parlamentaria de hoy, al Partido Popular no le quedará otra que lograr el apoyo del Gobierno —tal y como le pidió el martes— si quiere asegurarse el éxito en la moción. Los 52 votos de Vox, sin embargo, no serán favorables.