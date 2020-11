¿No te llega WiFi a la habitación? Utiliza un amplificador y no te quedarás sin red.

Vivimos tiempos de teletrabajo, de clases online, de jugar a videojuegos y de pasar horas viendo series en plataformas digitales. Los miembros de la familia pasan muchas más horas en casa, y las habitaciones, la cocina y hasta el salón se han convertido en oficinas y aulas por un tiempo. Hemos adaptado el mobiliario y los ordenadores, pero en muchas ocasiones nos encontramos con un incómodo problema: la señal de la red Wifi no llega a todos los puntos del hogar.

Habitualmente, en todas las casas el router está en el salón y según nos vamos alejando, la conexión va perdiendo calidad. Esto pasa especialmente cuando hay varios muros entre medias o cuando se trata de una vivienda de dos plantas o más. Si has detectado que la señal no llega correctamente a tu habitación o lugar de trabajo, necesitas un amplificador de señal. Son unos pequeños dispositivos que se enchufan a la red eléctrica, reciben la señal WiFi del router y la multiplican para extender la cobertura.

Para que amplifique la señal es importante que la reciba con calidad. Es decir, hay que colocarlo en un punto intermedio, no en la habitación en la que ya no llega la cobertura. En cuando a la configuración, es algo muy sencillo. Habitualmente tienen un botón WPS (se pulsa a la vez que el del router y ambos se conectan), aunque en otros se hace a través de una app móvil. Cada vez escasean más los que necesitan conectarse a un cable de red y al ordenador para ser configurados. A continuación revisamos algunos de los más destacados del mercado en relación calidad-precio:

Xiaomi MI WiFi Range Extender Pro

​11,90 euros

Xiaomi MI WiFi Range Extender Pro Amazon

Este amplificador de cobertura con dos antenas de Xiaomi es uno de los más económicos del mercado. Su resultado es óptimo y los usuarios lo valoran con 4 sobre 5 estrellas en Amazon, donde es uno de los más vendidos. Permite conectar hasta 24 dispositivos a la vez, por lo que no tendrás ningún problema en ese sentido. Si supera ese número, la señal comenzará a perder fuerza. Es sencillo de configurar desde la aplicación móvil Mihome. Después solo hay que conectarlo a un enchufe en la zona de la casa donde quieras extender la cobertura WiFi. Permite dos opciones: extender la red con el mismo nombre y contraseña o crear una nueva si queremos saber a cuál de las dos nos estamos conectando. No tiene puerto Ethernet, por lo que no permite conectarlo por cable a un ordenador para darle conexión a Internet. Uno de sus putos débiles es que no es muy seguro (WPA2 TKIP), por lo que alguien con podría conectarse a tu red con relativa facilidad.

TP-Link TL WA850RE

​17,99 euros

TP-Link N300 Amazon

TP-Link es una de las marcas con una mayor variedad de extendedores de red y este es su modelo más económico. No por ello deja de ser un producto 'top'. De hecho, es el amplificador de señal más vendido en Amazon, donde está valorado con 4,5 estrellas sobre 5 entre más de 54.000 usuarios que lo han probado. Tiene dos antenas internas y una velocidad de transferencia de datos de cobertura de Wi-Fi hasta 300Mbps. Para configurarlo solo hay que conectarlo a un enchufe, pulsar el botón WPS del router y después hacer lo mismo en el TP-TL WA850RE. Si queremos crear una nueva red, hay que hacerlo a través de un ordenador. Además, tiene un puerto Ethernet para conectar dispositivos por cable. Las cinco luces representan la intensidad de señal actual que recibe.

JOOWIN

​39,99 euros

JOOWIN Amazon

Este amplificador de señal tiene un precio intermedio y está pensado para amplificar la señal en casas de un tamaño medio o grande. Cuenta con cuatro antenas externas de alta ganancia, que se pueden girar 180 grados para obtener una señal más estable. Tiene tres modos de funcionamiento: compartir red inalámbrica con otros (mediante cable), ampliar la cobertura WiFi o crear una nueva red inalámbrica. Su velocidad de transferencia de datos de cobertura de Wi-Fi es de hasta 1200Mbps. Para configurarlo hay que encenderlo y conectarse a la red Wifi Joowin en un móvil o un ordenador, acceder a la página que se indica en el manual de instrucciones, hacer clic en sincronizar su dispositivo, conectarlo a la red Wifi de la casa mediante la contraseña y guardar la configuración. Una de sus ventajas es que podemos crear 2 redes WiFi, una en la banda 2,4GHz y otra en la banda de 5GHz, para los diferentes dispositivos que vayamos a conectar.

AVM Fritz!

59,99 euros



AVM Fritz!Repeater 1200 Amazon

AVM Fritz es una marca de amplificadores de señal con varios aparatos diferentes. Este tiene una velocidad de transferencia de datos de cobertura de Wi-Fi de hasta 1200Mbps y WiFi 5. Se conecta al router de forma sencilla a través de un botón WP y tiene la máxima seguridad inalámbrica con wpa2 para que ningún intruso puede conectase a él de forma sencilla. También cuenta con puerto Ethernet para conectar dispositivos por cable, por ejemplo un antiguo ordenador de mesa. La luz led indica el estado y calidad de la señal wifi que recibe y que, por lo tanto, es capaz de extender. Si la calidad es mala debemos buscar otro lugar para enchufarlo entre el router y el punto de la casa al que no llega la señal.Por último, gracias a WiFi Mesh se conecta de forma automática a otros otros dispositivos Fritz! que tengamos en el hogar.

Netgear EX770

​114,90 euros

Netgear EX770 Amazon

El Netgear EX770 está pensado para extender la señal hasta 150 metros de distancia y conectar hasta 35 dispositivos a la vez: ordenadores portátiles teléfonos, altavoces, tablets, etc. Ofrece una velocidad de transferencia de datos de cobertura de Wi-Fi de hasta 2200Mbps utilizando "la tecnología tribanda patentada fastlane3 (tm) para el streaming 4k hd y juegos multijugador". Tienes hasta dos puertos Ethernet para conectar dispotivvos por cable como "consolas de videojuegos, reproductores de streaming u otros dispositivos para obtener la máxima velocidad". Admite los protocolos de seguridad inalámbrica wep y wpa / wpa2, es compatible con cualquier router WiFi y se conecta a través del botón WPS. Además, tiene una función de control parental para establecer los horarios en los que se puede conectar cada dispositivo al Netgear EX770.

