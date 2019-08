Cafeteras para elaborar 'cold brew', el café frío de moda, por menos de 30 euros

Un café más suave, con más cafeína, un sabor más potente y menos ácido. El 'cold brew' o café frío surgió hace unos años en EEUU y en España su consumo es cada vez más habitual. En los barrios más modernos, vintages y bohemios de Madrid, como Lavapiés o Malasaña, y también de otras ciudades como Barcelona encontramos cafeterías centradas exclusivamente en esta bebida. La receta es sencilla: café, agua y unas horas de espera.

Aunque es una bebida fría, no se trata del clásico café que se vierte sobre un vaso con hielos para enfriarlo. En este tipo de café también se pueden añadir cubitos, pero al estar a una temperatura menor, el hielo no se deshace tan rápido. Además, se le puede añadir leche. En su elaboración no se aplica calor en ningún momento, sino que se trata de café molido que se deja infusionar en agua a unos 20-25ºC entre 8 y 24 horas, aproximadamente, dependiendo del modelo de la cafetera. El resultado es un café que conserva todas sus bondades y que es menos perjudicial para el estómago y los dientes. Además, no es necesario añadirle azúcar.

Para enfriar bien el café basta con meterlo en la nevera unas horas antes de consumirlo. Por eso hay que tener en cuenta el espacio del que disponemos en el frigorífico. Algunas cafeteras se ajustan a la puerta y suelen tener una capacidad de entre 300ml y 1 litro. También hay modelos herméticos que se pueden guardar tumbados sin que se derrame ni una gota. Hemos hecho una selección de cafeteras de café frío económicas y con diferentes características:

Hario Mizudashi Mini de 600ml

16,80 euros Este modelo es la cafetera en frío más vendida en Amazon. Está fabricada en vidrio y su filtro es de metal. La marca recomienda usar café molido tostado y fino medio para alcanzar su mayor rendimiento. Este modelo lo encontramos en 600ml, pero también de 1 litro (17,82€). Solo hay que verter el café sobre y el agua y removerlo unos segundos antes de dejarlo reposar entre 12 y 24 horas hasta alcanzar el nivel de concentración deseado. De esto también dependerá el sabor final. Es muy sencilla de limpiar, ya que se puede meter en el lavavajillas.



Consulta aquí todos los detalles para comprar Hario Mizudashi Mini.



Cold Brew Coffee Maker de 1 litro

14,78 euros Esta cafetera está fabricada en plástico, pero está libre de BPA y su uso es muy sencillo. Solo hay que añadir unas cucharadas de café sobre el filtro y añadir un litro de agua. Se cierra herméticamente y se agita antes de dejar la cafetera entre 12 y 36 horas. Si se rompe cualquier pieza de esta Cold Brew Coffe, la marca la repone de por vida de forma gratuita. Además, también se puede utilizar para hacer té.



Consulta aquí todos los detalles para comprar Cold Brew Coffee Maker.

Mira también Diez mandamientos del café de calidad: cómo elegirlo y tomarlo como un barista

SILBERTHAL cafetera fría de 1,3 litros 24,95 euros Está jarra con infusor sirve para elaborar café frío, té, fruta y agua detox. Es de vidrio borosilicato resistente al calor y el filtro es extraíble. Incluye una escala de medición que llega hasta el final del recipiente para ver la cantidad de agua, así puedes preparar tanto una jarra entera como un café para una persona. Solo hay que rellenarla y dejarla infusionar entre 8 y 12 horas a temperatura ambiente o en la nevera. Todos los componentes son aptos para el lavavajillas para facilitar su limpieza.



Consulta aquí todos los detalles para comprar la cafetera SILBERTHAL.