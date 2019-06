Cómo comprar la Thermomix de Lidl más barata y recibirla en casa en solo 4 pasos

Se agotaron miles de unidades el día 30 de mayo en su página web, que se colapsó durante varias horas. Se agotaron otras tantas el día 8 de junio en las tiendas de Lidl España, donde se formaron largas colas. Y aún así hay personas que no pudieron conseguir el Monsieur Cuisine Connect, el robot de cocina de la marca alemana que cuesta 900 euros menos que la Thermomix TM6. La realidad es que sus funcionalidades, características y rendimiento no distan tanto para tener un precio tan diferente.

En España ya hay unas 100.000 casas que cuentan con el Monsieur Cuisine Connect, cuyo precio oficial es de 359€ en nuestro país. Actualmente no hay stock, pero todavía hay varias opciones para comprar el robot de cocina. Una de ellas es acudir al mercado de segunda mano, e incluso en aplicaciones como Wallapop la podemos encontrar nueva, con el ticket y la fecha de compra, eso sí, por un precio algo más elevado.

Pero la opción más interesante para comprar la Thermomix de Lidl es a través de la web oficial de Monsieur Cuisine en Alemania, donde la podemos encontrar habitualmente (no siempre está disponible) por un precio de 299€. También está a la venta el modelo anterior, el Monsieur Cuisine Plus (2017) por 199€.

¿Cómo conseguirla desde Alemania?

Lo más importante es que es un método totalmente legal y fiable, que cada vez se utiliza más para comprar aparatos tecnológicos que solo están disponibles en otros países, como EEUU o China, por ejemplo. En el caso del Monsieur Cuisine Connect de Alemania la garantía es exactamente la misma que si la compramos en España, es decir, 3 años. El idioma tampoco es un problema, ya que se puede configurar en español la primera vez que encendemos el robot, o en cualquier momento desde el menú de ajustes. Y lo mejor de todo es que no se encarece el coste del aparato, sino que podemos conseguirlo más barato.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que desde esta Pop Up Store de Monsieur Cuisine solo hacen envíos a Alemania, y no fuera. Por lo tanto, desde la página web oficial no podemos pedir que nos envíen la máquina directamente a España, ni tampoco a una 'PackStation', sino que debemos hacerlo a través de una empresa de transporte que haga de intermediaria. Estos son los pasos a seguir:

1- Registrarse en una empresa de transporte. Las más utilizadas y económicas son BPM-LUX y mailboxde. Nos darán una dirección alemana que utilizaremos como dirección de envío del Monsieur Cuisine, y te asignarán un número de ID (en el caso de mailboxde).

2 - Hacer el pedido en la web de Monsieur Cuisine. Es necesario registrarse e incluir nuestros datos y nuestra dirección de facturación (Meine Daten -\> Rechnungsadresse) de España. Añadir la dirección de envío (Meine Daten -\> Rechnungsadresse) y la ID que nos haya facilitado la empresa de transportes. El precio del robot será de 299€ +4,95 de gastos de envío.

3 - Pagar el pedido. La empresa de transportes nos avisará por correo electrónico de que han recibido el paquete y nos informará del coste de los gastos de envío. El precio del envío varía entre 25€ y 32€, dependiendo de si nos lo envían a una oficina de SEUR o directamente a casa. El pago se puede realizar a través de Visa, Paypal o transferencia bancaria, entre otros métodos.

4- Recibirás el paquete entre 7 y 15 días después de realizar el pago. El precio total rondará los 335€ frente a los 359€ que cuesta en España.

(Es habitual que retiren del mercado online el Monsieur Cuisine Connect cuando se vende puntualmente en un país, como España, por lo que habrá que esperar unos días hasta que vuelva a estar disponible)

Más países

Además de en Alemania, también podemos rastrear las webs del grupo Lidl en busca del robot de cocina, pero no en todos encontramos el modelo más actual, sino también el Monsieur Cuisine Plus (2017). El procedimiento es exactamente el mismo que el detallado anteriormente, por ejemplo en Lidl Shop de Bélgica, donde el precio varía entre 199€ o 249€, dependiendo de las fechas, más los gastos de la empresa de transportes.

En el caso de la Monsieur Cuisine Plus (2017) sí nos encontramos con un problema en el idioma de los botones (balanza, marcha atrás, rehogar, vaporera, amasar y start/stop), que nos los encontraremos en alemán, inglés o francés. En la pequeña pantalla display de este modelo solo se muestran números.

En la web de Lidl Holanda sí está disponible habitualmente la Monsieur Cuisine Connect, aunque en este país no hay empresas de transporte que reenvíen el paquete, por lo que debemos hacerlo a través de algún familiar, amigo o conocido que nos ofrezca su dirección en el país y que nos la reenvíe.

Como última opción, si vivimos cerca de Portugal podemos comprar el robot en una de sus tiendas físicas. Hasta la fecha, en el país luso solo se ha vendido el modelo de Monsieur Cuisine Plus (2017), pero podría salir a la venta el Monsieur Cuisine Connect. Actualmente no hay stock y el precio es el mismo que en España.