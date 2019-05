Monsieur Cuisine de Lidl Vs Thermomix: un robot de cocina 900€ más barato

Desde este jueves 30 de mayo, Lidl vuelve a poner a la venta el Monsieur Cuisine Connect, de su marca Silvercrest. Se trata del robot de cocina ‘low cost’ que hace frente a Thermomix TM6 y otros modelos de gama alta del mercado, pero a un precio menor. Las 25.000 unidades que salieron a la venta en 2018 se agotaron en unas horas, por lo que la cadena alemana ha multiplicado por tres su oferta para que esto no se repita. Primero estará disponibles en su tienda online, y aunque se agoten por Internet, después se pondrán a la venta en las 580 tiendas, a partir del 8 de junio.

Pero ¿es realmente interesante este robot de cocina que supera las 100.000 unidades vendidas desde 2014? La respuesta es sí. A continuación realizamos una comparativa entre sus principales características y las de Thermomix TM6, dos robots de cocina que ofrecen un gran rendimiento para elaborar platos salados, dulces, masas de pan o batidos, entre miles de recetas.

Precio: 359 Vs 1.259

En la relación calidad precio, el gran ganador es Monsieur Cuisine Connect. Si bien es cierto que la calidad de los materiales es algo inferior respecto a la Thermomix TM6 no hay nada que justifique que el robot de la marca Vorwerk cueste más del triple.

Funcionalidades y accesorios

Ambos aparatos cuentan con multitud de funcionalidades y accesorios (algunos de ellos están incluidos y otros se venden por separado). En el Monsieur Cuisine Connect encontramos 10 modos diferentes: cuece, cocina al vapor, bate y amasa, emulsiona, mezcla, pica, sofríe, pesa y tritura. En Thermomix TM6, las funciones son muy similares. Añade la cocción lenta, a alta temperatura, al vacío y fermentación.

Wifi

Los dos robots de cocina tienen conexión Wifi, lo que permite descargar recetas de forma gratuita y prepararlas de forma guiada, con los pasos que aparecen en la pantalla. También sirve para gestionar la cuenta de usuario.

Pantalla táctil

La pantalla del Monsieur Cuisine Connect es de 7 pulgadas, frente a las 6,8 de la Thremomix TM6. Ambas son táctiles y cuentan con una interfaz bastante intuitiva y sencilla de usar. Desde ella se eligen los programas de cocinado o el temporizador y se muestran la temperatura o la información de la báscula, entre otras funciones. Además, permite seguir paso a paso las recetas guiadas.

Capacidad del Vaso



El Monsieur Cuisine Connect cuenta con una vaso de más capacidad, concretamente, de 3 litros frente a los 2,2 de la Thermomix TM6. Esto tiene sus ventajas y desventajas. Al ser más grande, es perfecta para familias de 4 miembros o más, pero no es necesaria para personas que viven solas o parejas. Al pesar más y no tener asa central, se maneja y se rebaña peor. Además, su amplitud dificulta la tarea de adaptar las múltiples de recetas de Thermomix que se encuentran en grupos o foros de Internet.

Báscula, temporizador y prelavado



Ambos robots cuentan con una báscula de precisión integrada directamente en el vaso. La máquina de Lidl pesa en intervalos de 5 gramos hasta 5 kilos. La Thermomix TM6 es aún más precisa: gramo a gramo. También los dos tienen función de temporizador para poder programar su puesta en marcha. La Thermomix TM6 tiene una función de apagado automático a los 15 minutos y otra de prelavado, una limpieza interna que facilita la tarea de limpiarla después de usarla.

Potencia y velocidad

La Thermomix trabaja a una mayor velocidad, hasta 10.000 revoluciones por minuto frente a las 5.200 del robot de cocina de Lidl, que tiene 10 velocidad programadas, además de turbo. Es más lento a la hora de preparar algunas recetas como cremas, o al montar nata o yemas, también debido a la mayor capacidad de vaso.

Hay que destacar que el Monsieur Cuisine Connect ofrece un mejor resultado en algunas platos gracias a alguna de sus funciones. Puede trabajar a Velocidad 0, donde las cuchillas no se mueven, o eligiendo la función de vaporera o rehogar, en las que las cuchillas se mueven muy lento hacia atrás y no deshacen los alimentos.

Recetas integradas



Thermomix TM6 tiene más recetas integradas, pero son de pago mensual. Las recetas que se pueden seguir mediante la función 'Cooking Pilot' del Monsieur Cuisine Connect son gratuitas, pero solo hay 213 y no se actualizan habitualmente. Una opción es seguir las recetas que los usuarios del Taurus My Cook. Siempre hay que tener en cuenta que las recetas guiadas no siempre son perfectas y a veces hay que hacer cambios para sacarle el máximo partido al robot y cocinar a nuestro gusto.

Tamaño

En este sentido, la Thermomix TM6 tiene ventaja. Es cuadrada, algo más pequeña, mucho más ligera y más fácil de mover y manejar. El Monsieur Cuisine Connect no está recomendado para pequeñas encimeras, ya que tiene 45 centímetros de fondo frente a los 32,6 de la máquina de Vorwerk.

Problemas, servicio técnico y garantía



Una pequeña parte de los usuarios del Monsieur Cuisine Connect han sufrido averías en versiones anteriores debido a la oxidación y rotura de los muelles, y con las cuchillas. El primer problema lo ha solucionando el servicio técnico con muelles de acero inoxidable, por lo que en la nueva versión no ocurrirá. Respecto al segundo, ya está solventado en Francia con un refuerzo especial para que el líquido no se salga por la jarra. Se espera que ocurra lo mismo en este nuevo stock de robots de cocina que llega a España. La garantía es de 3 años frente a los dos de la Thermomix TM6. En caso de estar fuera de garantía, la máquina de Lidl cuenta con unos repuestos bastante más económicos que los de la casa Vorwerk.