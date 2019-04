De Piqué a Ocelote: los más ricos según la pregunta de Broncano en 'La Resistencia'

Es conocida la costumbre de David Broncano de preguntar a todos sus invitados cuánto dinero tienen y, aunque son muchos a los que no les importa contestar, y dan buenos titulares también los hay que prefieren no contestar y se salen por la tangente, como hizo Blanca Suárez, por ejemplo, contestando "He conseguido ahorrar bastante, soy una hormiguita" o Iñaki Gabilondo que contestó con "No estarás esperando en serio que te diga cuánto dinero tengo. Creía que estaba ante una persona adulta". Poco concreta fue también la respuesta de Dani Martín "Me gustaría decir que estoy entre C.Tangana (20.000 euros) y Mendieta (30 millones de euros). Me encantaría decirte que estoy entre eso pero sería falso. Pero sí que te doy que estoy entre C.Tangana y Resines (11 millones)", que le deja fuera del ranking.

Con algunos de los primeros, esos que prefieren contestar, hemos preparado un ranking que puede que te sorprenda.

Amaya Valdemoro 77.000 euros La exjugadora de baloncesto aseguró que ella es como Borja Thyssen "poco cash y propiedad" y dijo contar con 77.000 euros en el banco y 9 propiedades, entre casas y apartamentos que posee. Valdemoro piensa que "el dinero en el banco no sirve de nada".

Borja Iglesias 697.000 euros El delantero gallego del Espanyol quiso ponerlo algo más difícil de lo normal y contensó, sí, pero lo hizo en la moneda oficial rumanos: 3.318.846’47 leus, que son algo así como 697 mil euros.

Maribel Verdú 7 millones de euros Maribel Verdú confesó con cierta ironía tener "más o menos lo mismo que Resines. Millón arriba, millón abajo". La actriz explicó que "llevamos los dos 33 años dedicándonos a esto y más o menos hemos trabajado lo mismo. Tengo algo menos porque yo tengo caprichos, me gasto dinero en ropa, no como él que se queda con la ropa de las películas", afirmaba entre risas.

Adrián Mateos 7 millones de euros Adrián Mateos, número 1 mundial del poker en vivo, reconoció que, jugando, había ganado trece millones de dólares en bruto. Su primer millón de euros lo ganó con 19 años, en el Evento Principal de WSOP-E.

Antonio Resines 12 millones de euros Antonio Resines fue el primer invitado en contestar a la famosa pregunta de Broncano: "Hay una pregunta que queremos hacer siempre a todos los invitados. No sé cuántos nos la van a contestar. Es un tema tabú y nunca se habla de esto. Es para saber cómo está la economía del país. ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Sé concreto". El actor, sin poner mucha resistencia, contestó "Tengo entre 10 y 15 millones de euros. Más tirando a 12. Sin contar las tierras".



Carlos 'Ocelote' 20 millones de euros El propietario de G2 Esports, o como le llamaron los de 'La Resistencia' el Florentino Pérez de los videojuegos, no dio números exactos, pero confesó que tenía "más dinero que Resines pero menos que Mendieta".

Gaizka Mendieta 35 millones de euros Entre intentos fallidos por escabullirse y la insistencia de Broncano, el exfutbolista reconoció que a lo largo de su carrera había ganado 35 millones de euros netos y desde entonces tiene una primera posición compartida.

Laura Pausini Más de 35 millones de euros La respuesta de la cantante italiana a la famosa pregunta hizo que el público se rompiese en una gran ovación: "Ha llegado un momento muy importante para tu show, ha llegado el momento que llegará alguien que quitara el lugar al señor Resines".



Mientras Laura Pausini celebraba su éxito, Broncano le daba una mala noticia y le hacia saber que eso no la ponía en el Top 1, ya que 'Ocelote' con 20 millones y 'Mendieta' con 35 estaban por encima de actor.



A lo que la italiana contestaba divertida, "Oooh...Creo que sigo siendo top uno". Y con la intención de echarle una mano, Broncano le decía:"Podemos decir que estás entre el tres y el uno estás", con lo que la cantante se venía arriba contestando "No, creo que estoy el uno. Dame la posición que merezco" y volvía a llevarse una ovación. "La más forrada que ha pasado por aquí", sentenciaba el cómico.



Gerard Piqué Más de 57 millones de euros El futbolista dio una idea de cuánto dinero podía tener en su cuenta diciendo que "en patrimonio tengo más que el presupuesto del Espanyol de este año".



La producción del programa comprobó en Internet que el presupuesto del RCD Espanyol es de 57 millones de euros para la temporada 2018/19, a lo que el jugador añadió entre risas: "es mucho más".

¿Y, Broncano?

David Broncano por fin contestó a la pregunta de Pablo Motos. En el banco tiene “más de 500.000 euros y menos de 600.000”.