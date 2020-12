De Ikea a Decatlhon: los horarios de los grandes almacenes para este puente

Este fin de semana será uno de los más largos del año. Con la festividad de la Constitución, el domingo día 6 y el día de la Inmaculada Concepción, el próximo martes, la mayoría de los ciudadanos tendrán cuatro días de descanso. En concreto, las comunidades autónomas que han pasado el festivo del domingo al lunes son: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Murcia, Navarra, La Rioja y las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla.

Así, los habitantes de esos territorios tendrán cuatro días por delante para disfrutar del tiempo libre con sus familias o allegados, aunque alguno querrá aprovechar estos días para adelantar las compras navideñas en los grandes almacenes. Si eres de los que quiere invertir el tiempo en esto último, es importante que tengas en cuenta los horarios de estos establecimientos.

El Corte Inglés

En general, los establecimientos de El Corte Inglés permanecerán abiertos los cuatro días del puente de diciembre en todos los territorios, con independencia de que se celebre el festivo del lunes o no. El horario será desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas, aunque algunas tiendas puede que cierren durante el martes, según viene indicado en su web. En su página, además, se puede comprobar el horario concreto del supermercado más cercano a través de un mapa interactivo.

Ikea

La cadena dedicada a la fabricación y venta minorista de muebles abre durante todos los días de este puente, según indica en su página web. Con un horario de 10 de la mañana a las 22 horas de la noche, todos los establecimientos permanecerán abiertos durante el fin de semana y los dos días festivos.

Decathlon

Por regla general, los establecimientos de Decathlon permanecerán abiertos de sábado a martes, aunque puede haber excepciones. Una de sus tiendas de Madrid, por ejemplo, abrirá el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas de la noche y el resto de días con un horario más reducido: de 11 de la mañana a 19 horas de la tarde. Para asegurarse, es conveniente consultar los horarios de cada establecimiento.

Leroy Merlin

Las tiendas de la multinacional francesa por regla general permanecerán abiertas durante los días festivos, aunque con un horario más restringido. Así, el establecimiento de Madrid-Barajas estará abierto tanto el domingo como el martes con un horario de 10 de la mañana a 22 horas, mientras que el lunes abrirá una hora antes, a las 9. Es preferible que consulte el horario de cada tienda durante estos días en su página web.

MediaMarkt

Las tiendas MediaMarkt en su mayoría estarán abiertas durante este puente en su horario habitual: de 10 de la mañana a 22 horas de la noche. No obstante, puede haber excepciones. Por ejemplo, en una de sus tiendas de Granada cierran el domingo, mientras que en el establecimiento de Badajoz no abren durante el martes. Es conveniente que use el localizador de tiendas en su página web antes de acudir.