Muebles baratos de IKEA desde 10€ para decorar la casa del pueblo o de la playa

Mantener las segundas residencias conlleva unos costes. Y lo que más gastos exige es amueblarlas y decorarlas. Ya sea para la casa del pueblo o para el piso de la playa, incluso si es para alquilarlo, en IKEA encontramos opciones económicas para dar otro aire a la viviendas de cara a este verano.

Desde estanterías hasta sillas, mesas o sofas, las opciones son múltiples desde solo 10 euros. Cuando vamos a decorar nuestra primera residencia quizá nos fijamos en opciones algo más costosas y estos muebles quedan en un segundo plano. Pero repasamos algunas de las novedades más interesantes en IKEA a precios reducidos.

Estantería HYLLIS

​10 euros

Estantería HYLLIS IKEA

Ideal para organizar cualquier pequeño espacio o decorarlo para crear un ambiente diferente. La estantería HYLLIS mide 60x27x140 (disponible en más medidas) y está probado su uso en zonas húmedas, por lo que resiste en la terraza o en el baño, por ejemplo. Incluso permite poner plantas y puede transformarse en un invernadero con la funda HYLLIS. Está hecha con acero galvanizado y se limpia con un paño. Los clientes destacan la relación calidad precio y su sencillez.

Silla TÄRNÖ

​12 euros

Silla TÄRNÖ IKEA

Esta silla de la colección TÄRNÖ está arrasando en ventas en IKEA debido a su precio y comodidad, ya que cuando se cierra apenas ocupa espacio. Está hecha con madera dura de acacia sólida combinada con acero con revestimiento en polvo.Así, es resistente al frío y al sol, aunque se recomienda tratar con barniz. Las patas las venden en color negro o verde. Soporta hasta 110 kg y mide 39cm de ancho, 40cm de fondo y 79cm de alto. Los clientes que la han probado destacan su resistencia y facilidad para el montaje. Los cojines se venden por separados. El modelo de 55 x 54 cm cuesta 15 euros. El conjunto de dos sillas y la mesa cuesta 39 euros.

Mesa TORPARÖ

​29 euros

Mesa TORPARÖ IKEA

La mesa TORPARÖ tiene una gran ventaja: es plegable y se 'esconde' en la pared cuando no se usa. Sin duda, una opción interesante para espacios pequeños o rincones de patios más grandes que tienen diferentes usos. La opción para una o dos personas mide 73x70x42 y es de color blanco. Además, la misma mesa en medida de 75x130x74 cuesta 79 euros. En el centro del tablero hay un agujero para poner una sombrilla.

Mesa RESÖ para niños

​45 euros

Mesa RESÖ IKEA

La mesa RESÖ es perfecta para que los niños tengan su espacio en el patio o jardín, e incluso para llevarla de camping, ya que es sencilla de montar. Pueden jugar, pintar o comer en ella. "Para prolongar la duración y conservar el aspecto natural de la madera, el mueble ha sido tratado con una capa de barniz para madera semitransparente", según informa IKEA en la ficha del producto. Mide 92cm de largo, 89cm de ancho y 49cm de alto.

Sofá INGMARSÖ

​79 euros

Sofá INGMARSÖ IKEA

El sofá INGMARSÖ está pensado para dos personas y para colocarlo hasta en el espacio más reducido, como puede ser una terraza en la que nos gusta pasar ratos largos en las tardes y noches de verano. La estructura es de acero y está disponible en blanco, verde o beige. Según la marca, "el color se mantiene como nuevo durante mucho tiempo, porque la tela no destiñe", por lo que es resistente al sol. Mide 118cm de ancho, 69cm de fondo y 69cm de alto.

Banco SJÄLLAND

​89 euros

Banco SJÄLLAND IKEA

Si nos queda un rincón con algo de espacio, este banco SJÄLLAND es el mejor aliado para darle una nueva vida. Está disponible con las vetas de madera en dos colores: marrón o gris. Además, se puede personalizar eligiendo el color de los cojines que más nos guste. Está hecho con tablas de eucalipto, una madera especialmente dura, y las patas con de aluminio de fácil mantenimiento, resistente al óxido y a la intemperie. Para una mayor protección, aplicar barniz.

Sofá modular JUTHOLMEN

​190 euros

Sofá modular JUTHOLMEN IKEA

El sofá modular JUTHOLMEN para jardín está disponible en colores gris oscuro y beige. El de dos plazas de 146x73 cm cuesta 190 euros. Es bastante cómodo, ya que el cojín no se mueve del sitio gracias al material antideslizante del lado inferior. La estructura está fabricada en Acero y el revestimiento en polvo de poliéster. Es resistente a la intemperie y no necesita mantenimiento. El plástico resiste los rayos ultravioleta y no se decolora. También está disponible en 3 plazas por 265 euros.