Mambo 10090: ¿en qué es mejor y peor que Thermomix y Monsieur Cuisine?

Si hablamos de robots de cocina, lo primero que se nos viene a la cabeza es la Thermomix. Sin embargo, su elevado precio, que ronda los 1.2000 euros, hace que muchas personas busquen otras opciones más económicas en el mercado. Una de ellas es el Monsieur Cuisine de Lidl por 359 euros, pero aquí el problema es que no siempre está disponible, igual que ocurre con el Quigg de Aldi, por 229 euros. En el mercado, también hay otros modelos interesantes como los de la gama Taurus My Cook o los de Moulinex, entre otros. Pero no podemos olvidarnos de los Mambo de Cecotec. La marca española ha lanzado al mercado recientemente su último modelo económico, el Mambo 10090 por 499 euros.

Todos estos aparatos son unos grandes aliados en la cocina. Perfeccionan las recetas de los más ‘cocinillas’ y ayudan en la tarea diaria a aquellos que no tienen tiempo o no les gusta ponerse delante de los fogones. Entre sus funciones más básicas, trituran, baten, amasan, cuecen al vapor, etc. Son capaces de ayudarnos a elaborar casi cualquier receta. Los más avanzados tienen conexión Wifi y las recetas integradas, mientras que los más básicos vienen acompañados de un recetario. Sea como fuere, en Internet hay cientos de recetas para cada robot de cocina, que también se pueden seguir por vídeos de Youtube.

Vamos a conocer en profundidad el nuevo Mambo 10090 y comprobaremos si realmente da la talla frente a la Thermomix TM 6 y el Monsieur Cuisine de Lidl. Además, revisaremos los robots de Cecotec más destacados, que se mueven entre los 250 y los 400 euros:

Mambo 10090

​449 euros

El más novedoso robot de Cecotec es un multifunción con más de 30 opciones: trocea, pica, ralla, bate, yogurtera, monta, emulsiona, mezcla, escalfa, confita, amasa, cocina a baja temperatura o al baño maría, etc. Respecto a las funciones imprescindibles, también cuenta con báscula integrada para pesar directamente los alimentos, temporizador (desde 1 segundo hasta 12 horas), 10 niveles de temperatura, que también es ajustable manualmente grado a grado (desde 37 ºC hasta 120 ºC) y un total de 10 velocidades más función turbo. Así, es capaz de elaborar hasta cuatro recetas a la vez empleando sus utensilios: la jarra, el cestillo y la vaporera de dos niveles.

Visualmente, es similar al de resto de la gama, pero es una versión mejorada. Lo más destacable es que (por fin) Cecotec se ha animado a crear un robot con conexión Wifi, por lo que se puede conectar a nuestro móvil o tablet a través de la App Mambo. Desde ahí podemos ver los ingredientes que necesitamos y seguir el proceso de las recetas. Nos enviará una notificación cada vez que el aparato necesite 2ayuda humana" para continuar con los pasos, como indican desde la marca. En la aplicación encontraremos multitud de recetas guiadas que se van actualizando, de ahí que Cecotec diga que son ilimitadas.

Este proceso tiene sus ventajas e inconvenientes respecto a Thermomix TM 6 y Monsieur Cuisine, donde las recetas se pueden seguir a través de la pantalla del propio robot. Lo bueno es que se puede subir la temperatura, la velocidad o pasar al siguiente paso sin moverse desde el sofá; lo malo es que siempre dependes de un dispositivo electrónico para ver los pasos de la receta. Aún así, la pantalla es digital donde podemos ver tiempos, temperaturas y demás datos básicos.

Entre los puntos diferenciales del Mambo 10090 tiene dos jarras diferentes. La primera es la habitual, que se puede introducir en el lavavajillas, y una segunda que llaman Jarra Habana. Es de acero inoxidable y tiene un revestimiento cerámico de elevada antiadherencia. Además, es el único de la marca que contiene la cuchara MamboMix para amasar. Al no cortar la masa logra que sean más homogéneas y tengan un mayor volumen. En cuanto a seguridad, viene provista de la nueva tapa "más segura" que han desarrollado en los últimos meses y el 'Security Check System', que permite poner y quitar las cuchillas fácilmente sin riesgo.

La capacidad del vaso es de 3,3 litros, por lo que permite cocinar para cuatro o 6 personas. En este sentido supera por poco a Thermomix TM 6 y en más de un litro al Monsieur Cuisine. A velocidad cero, el Mambo 10090 permite cocer y sofreír sin necesidad de poner la tapa, como si de una cazuela o una sartén se tratase. Sin duda, un robot muy interesante en cuanto a la relación calidad precio. Pero en Mambo encontramos opciones algo más económicas que vemos a continuación.

Mambo 8090

​279 euros

Mambo 8090 Cecotec

Este modelo es el más básico de Mambo (otros anteriores ya no están a la venta en su web oficial), pero aún así tiene 30 funciones de cocinado, báscula incorporada, jarra de acero inoxidable de 3,3 litros apta para lavavajillas, 10 velocidades, temporizador o cestillo de hervir para cocinar a 4 niveles. Las recetas hay que seguirlas a través del libro que acompaña al robot cuando lo compramos. También podemos adquirir el Mambo 8590 (299 euros), que permite la opción de comprarlo con la tapa más segura.

Mambo 9090

​248 euros

Mambo 9090 Cecotec

Este modelo integra todas las funcionalidades del Mambo 8090, la diferencia es que añade una jarra cerámica antiadherente. Pero tampoco tiene conexión Wifi ni sus recetas pueden seguirse a través de la App Mambo. También podemos adquirir el Mambo 9590 (275 euros), que permite la opción de comprarlo con la nueva tapa más segura.

Mambo 10070

​399 euros

Mambo 10070 Cecotec

Este robot es justo el anterior al Mambo 10090 y lo único en que se diferencia es que solo tiene una jarra, ya que no cuenta con la Habana de acero inoxidable con revestimiento cerámico de elevada antiadherencia. Sí que tiene conexión Wifi. Además, gracias a su app, también podremos disfrutar de las recetas guiadas.

