Tres vinos españoles, en el ranking de 'The New York Times' por menos de 20€

Aunque el vino español no necesita avales, el diario estadounidense 'The New York Times' ha colgado una nueva medalla a las bodegas españolas. Concretamente, la publicación ha destacado tres vinos 'marca España' en su listado de las 20 botellas más valoradas internacionalmente... aunque no necesariamente las más caras. El ranking también incluye algunas viñas poco conocidas para el público general, aunque con poco que envidiar a las etiquetas más conocidas del mercado, puesto que recurren a métodos 'de toda la vida' a más pequeña escala.

La lista, que se salta el tópico de que a mayor precio más calidad, incluye toda una clasificación invernal que va de un extremo a otro del planeta, desde California hasta Chile, pasando por Austria o el Ródano. Con su listado, el periodista y crítico del diario, Eric Asimov, busca recordar que, el valor de una marca, no siempre es proporcional al precio que le corresponde a su código de barras.

Viña Zorzal Navarra Garnacha 2017

El tinto Viña Zorzal Navarra Garnacha de 2017, adopta el nombre de la uva de la que procede, una de las más ampliamente plantadas del mundo. El crítico de 'The New York Times' lo define como floral y muy aromático, lo que lo ha convertido en una de las ofertas por las que ha mostrado más admiración dados los matices inesperados que ofrece y su jugosidad al paladar. ¿Su precio? Apenas 10,15 euros la botella.

Señorío de P. Peciña Rioja Cosecha 2018

El vino perfecto para una primera toma de contacto con las bodegas riojanas no podía faltar en esta lista. Se trata de un Señorío de P. Peciña Rioja Cosecha 2018, que no envejece en barrica de roble, conserva su frescura y un toque afrutado mucho más benévolo con los paladares menos acostumbrados a las botellas de los productores riojanos. ¿Su precio? Lo podrás encontrar desde 7,90 euros en Internet.

Monje Tradicional 2016

La etiqueta que el medio norteamericano ha seleccionado como la joya de la corona de las Islas Canarias es el exótico Monje Tradicional 2016. Su sabor evoca directamente a los suelos volcánicos del archipiélago. Sus matices recuerdan que el jugo no llega desde una única uva, sino que mezcla tres variedades: Listán negro,Negramoll y Listán blanco, más conocida como Palomino. ¿Su precio? Lo encontrarás desde 18,45 euros.

Este Tradicional surge de la colaboración con la Bodega Submarina de Canarias situada en el sur de la isla de Tenerife. Este tinto lo sometemos a una crianza de 5 meses a 18 metros de profundidad y 2 bar de presión natural. Las corrientes marinas, las algas y demás fauna del océano Atlántico consiguen ensamblar y madurar este particular vino.