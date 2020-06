De Mercadona a Lidl: qué mejillones en conserva son gallegos y cuáles chilenos

La harina, las patatas, el cordero, la cerveza o los snacks han sido algunos de los productos más consumidos en los supermercados en los últimos meses. No hemos podido salir de casa y nuestros hábitos de consumo han cambiado, aunque poco a poco van volviendo a la normalidad. Mercadona ha informado que está vendiendo un 40% más de mejillones de lo habitual y estos moluscos se han convertido en los "reyes del aperitivo que los 'jefes' (clientes) se preparan en casa". Un alimento rico en omega-3, vitaminas C y D, hierro, ácido fólico y proteínas no grasas.

La variedad de mejillones en conserva de Hacendado es bastante importante. En realidad están elaborados por por Escurís (Jealsa Rianxeira), con sede en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), y por Friscos en Catoira (Pontevedra), como destaca el propio supermercado. Añaden que los más vendidos son "los mejillones en escabeche de distintos tamaños, al natural, en escabeche picantes y con salsa vieira".

Si nos preguntan qué son los Mytilus galloprovincialis, no todos sabríamos de qué se trata. En realidad es el mejillón de Galicia, denominación de origen de la zona. Se produce en las bateas de las rías gallegas Ares-Sada, Muros-Noia, Arosa, Pontevedra y la Ría de Vigo. Por lo tanto, buscar 'Mytilus galloprovincialis' en la lista de ingredientes de la lata de mejillones nos va a confirmar su procedencia del la comunidad gallega.

¿De dónde proceden los mejillones de cada marca?

Si revisamos la información de las latas de mejillones en conserva, la mayoría son de procedencia gallega, pero algunos proceden de aguas chilenas. En el caso de las latas de Hacendado de las variedades picante, al natural en salsa vieira o con aceite de oliva, son españoles. Sin embargo, los mejillones en escabeche que vende Mercadona proceden de Chile.

Una de las marcas más conocidas de mejillones, entre otros moluscos y berberechos, es Calvo. Y lo anuncian en su ‘packaging’ la procedencia de las diferentes variedades al natural, en escabeche, picante y ecológico: "De las Rías gallegas".

La marca Isabel los vende en escabeche, picantes, en salsa vieira, ahumados y al natural. Podemos leer que son "seleccionados en origen" e informan que su sede está en O Grove (Pontevedra). En su pagina web amplían que todos sus mejillones tienen su “origen en las Rías gallegas” y tienen un sistema de trazabilidad que nos permite conocer en qué batea han sido cultivados, cuál es la ría de la que proceden y cuál es la línea de fabricación por la que han pasado. Solo hay que seleccionar la variedad, incluir el lote del producto y el código de barras del producto que tengamos en casa.

Respecto a otras marcas blancas, la de El Corte Inglés y la de Aliada, hacen referencia a que sus mejillones son Mytilus galloprovincialis y proceden de las Rías Gallegas en el envase de todas sus variedades. Igual que en Lidl y sus mejillones elaborados por Conservas Antonio Alonso y Depuradora de moluscos La Sirena. Los de DIA también indican que son un producto de Galicia.

Si revisamos el envase de los mejillones de Auchan, la marca blanca de Alcampo, indican que son de origen España, algunos informan que están elaborados en Pontevedra y que son Mytilus galloprovincialis. Sin embargo, los seleccionados como 'Producto económico Alcampo' son de origen Chile.

La marca blanca de Carrefour también vende diferentes variedades de mejillones. Unos están elaborados por Conservas Antonio Alonso y otros por Frinsa del Noroeste y todos ellos son de Galicia. Sin embargo, los mejillones congelados son de Chile, como se indica claramente en el envase.