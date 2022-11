Nuevo queso deshidratado 100%: ¿es un snack saludable para picar entre horas?

Just This

Picar entre horas es casi una forma de vida en España. A media mañana o antes de la cena son los dos momentos favoritos del día. Siempre se puede hacer de forma saludable y no con los snacks habituales, que están cargados de calorías. Lo más recomendables son las piezas de fruta, un puñado de nueces, crudités de verduras con hummus, galletas integrales con aguacate o yogur griego con arándanos, entre otras opciones. Ni hablar de las patatas fritas, los dulces, el embutido o algunos tipos de queso con más calorías. Pero no todos los quesos. Una de las nuevas opciones que nos trae el mercado es el queso 100% deshidratado, ¿qué es exactamente?

Los expertos en alimentación recomiendan que estos aperitivos entre horas incluyan proteínas, fibras, grasas y carbohidratos para que la sensación de estar saciado dure un tiempo. Si solo tomamos carbohidratos, el nivel de azúcar en la sangre aumenta y cae poco después, por lo que pronto necesitamos volver a picotear. Además, para evitar bajadas de azúcar, es importante dentro de de una dieta sana y equilibrada comer pequeñas cantidades cada pocas horas, lo que también nos ayuda a no picar más de la cuenta entre de las comidas principales.

¿Qué es el queso deshidratado?

Variedades de queso deshidratado 100% de Just This Just This

Es una nueva alternativa de Just This, "a partir de una innovadora y exclusiva tecnología que permite deshidratar el queso manteniendo todas sus propiedades y beneficios nutricionales de origen". Según indica la marca, no tiene "conservantes, colorantes o potenciadores". Así, es un snack crujiente que no está ni frito ni horneado, rico en proteínas, alto en calcio, bajo en carbohidratos, sin azúcares, sin gluten ni organismos modificados genéticamente. Está considerado como comida real y se puede comer tanto solo como si fuera un aperitivo, pero también para darle un toque crujiente a las ensaladas o cremas.

Just This cuenta con hasta cinco sabores diferentes: Semicurado, Cheddar y Emmental que tienen el sabor de los quesos más populares. Y otras alternativas más especiales y atrevidas con las referencias Gouda Chilli y Gouda Pesto. Es un snack que se puede disfrutar en casa, 'on the go' o en el trabajo, ya que no necesita refrigeración para su conservación durante 12 meses. Están a la venta en formatos de 12, 35, 45 y 50 gramos.

Como siempre, para saber conocer la información nutricional real debemos fijarnos en el envase. En el caso del queso deshidratado de Just This, una ración individual de 25 gramos contiene (dependiendo del sabor) unas 150 kcal, entre 11 y 13 gramos de grasas, menos de 2g de hidratos de carbono, menos de 0,5g de azúcar y entre 8 y 10g de proteínas.