De Mercadona a Lidl: snacks para picar entre horas sin que lo note la báscula

Las largas jornadas de trabajo, el estrés o la falta de tiempo para hacer una compra saludable son solo alguno de los múltiples factores que nos impiden llevar la alimentación que desearíamos. Los expertos hacen hincapié en la necesidad de realizar cinco comidas al día, pero no es una recomendación fácil de llevar a cabo. Entonces surge el hambre y no somos capaces de frenar la ansiedad por echarnos algo a la boca. En muchos casos caemos en el error de picar entre horas, y cogemos que tenemos a mano, como unas patatas fritas, bollería industrial o un caramelo, por ejemplo.

No todos tenemos la fuerza de voluntad para preparar a diario nuestra pieza de fruta para media mañana y una merienda sana para evitar llegar hambrientos a la cena. Para facilitar esa tarea, en los supermercados encontramos snacks saludables, aunque hay que tener cuidado, porque no todos son tan sanos como parecen. Aunque no tenga mucha grasa, si pueden tener un alto contenido en sal o azúcar, por lo que igualmente hay que tomarlos de forma moderada.

Lo ideal para picar entre horas es elegir alimentos ricos en vitaminas, minerales, proteínas y fibras. A continuación, vemos algunos de los snacks de marca blanca que nos quitarán las ganas de comer debido a su efecto saciante, y que a la vez aportan energía necesaria para no acabar el día exhaustos:

Snack de queso 100% crujiente 69,5Kcal por cada bolsa de 24g Mercadona lanzó hace unos meses este aperitivo y contó con la bendición del conocido nutricionista Carlos Ríos. Después de probarlo, afirmó en su cuenta de Instagram que se trata de "comida real, es un buen procesado, sin azúcar, sin harinas, ni aceites refinados". Lo cierto es que entre sus ingredientes solo hay queso (leche, sal y cuajo), según consta en la información nutricional del producto. Cada una de estas bolsas cuesta 1 euro y tiene solo 69Kcal.

Bio Organic queso Quark 0 % con yogur 57Kcal / 100g En Lidl encontramos este yogur con ingredientes ecológicos, bajo en grasas (0,2 grasas totales y 0,1 grasas saturadas), y con un alto contenido en proteínas (9,6%) y vitamina D. Procede de Alemania, donde habitualmente se consume con fruta o miel, aunque también se puede untar con panecillos. En total, sus 250ml contiene 142Kcal.



Galleta de espelta 10 galletas / 93Kcal Los estantes de Mercadona dan cabida a estas galletitas de espelta de la marca Hacendado, que están elaboradas con harina integral y aceite de girasol alto oleico. La mayoría de sus grasas son monoinsaturadas, es decir, no perjudiciales para la salud. Sin embargo, sí contienen azucares añadidos, aunque no tanto como otras galletas, por lo que debemos tomarlas como alternativa puntual, no diaria.

Guacamole 80Kcal/100g Podría parecer que el guacamole es un producto con un alto contenido calórico, porque lo asociamos a las salsas, los nachos u otros tipos de comida rápida. Sin embargo, los mejores que encontramos en los supermercados están compuestos por un 95% de aguacate. Es un producto sano y su aporte es de apenas 80Kcal cada 100 gramos, que ya es una ración más que considerable.

Palitos de zanahoria 34Kcal el bote de 180g Una de las opciones más saludables son los palitos de zanahoria. Los podemos encontrar en diferentes supermercados, por ejemplo en Mercadona, y ahorran la tarea de tener que pelarlas y trocearlas en casa a los más perezosos. La unidad cuesta 1,49€, apenas tiene 34Kcal y se pueden acompañar de hummus, por ejemplo.

Barritas de cereales

96-100Kcal por barrita Habitualmente, una de las formas más cómodas para reponer energías han sido las barritas de cereales, pero hay que tener cuidado a la hora de comprarlas. Según un estudio de entre más de 30 variedades, las más saludables son las de Hacendado de avena, chocolate y naranja 0% azúcares añadidos, y las Hero Línea crujiente de avena y miel.



Son los productos de su categoría que menos azúcares añadidos tienen, y entre sus ingredientes destacan los cereales integrales y un alto contenido en fibra. Con el consumo de estas barritas ingerimos algo menos de 100Kcal.