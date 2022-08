Los mejores relojes con GPS integrado para mantener localizados a los niños

La tecnología tiene muchas ventajas y una de ellas es la capacidad que tienen de mejorar la seguridad de las personas. Lo vemos desde los automóviles hasta los aparatos domésticos. Desde hace unos años, los padres recurren a los teléfonos móviles como dispositivo de localización de sus hijos, pero cuando aún no están preparados para convivir con un 'smartphone', una buena solución son los relojes con GPS, que permiten saber en todo momento dónde están los niños y a ellos les posibilita avisar de forma instantánea en caso de necesitarlo.

Estos relojes con GPS son muy similares a los que se utilizan para hacer deporte, pero cada vez están más especializados en los niños y enfocados a sus necesidades. No solo en diseño o materiales más resistentes, sino que por ejemplo, los hay que no permiten instalar aplicaciones, solo algunos tienen redes sociales, servicio de mensajería o acceso a internet, algo que pueden elegir los padres a la hora de comprarlo y después gestionarlo de la forma que crean conveniente dependiendo de la edad o la madurez del menor. No hay que confundir estos dispositivos con las pulseras infantiles, que son más económicas, pero también más básicas, ya que no permiten la geolocalización si no están conectadas por bluetooth a un teléfono móvil.

Zonas de seguridad, botón SOS sin cobertura o llamadas

Una de las peculiaridades de los relojes con GPS es que cuentan con una aplicación desde la que los adultos pueden delimitar una zona de seguridad ('geofencing'). Solo si el menos sale de esa área, el dispositivo emite una señal de aviso. Los más avanzados, también detectan si el reloj no se mueve del mismo sitio, lo que indica que el menor se lo ha quitado para evitar su localización real. Además, el GPS no depende de la cobertura, por lo que solo puede fallar si se acerca a un inhibidor de frecuencia. En cuanto a las llamadas de emergencia (botón SOS), como ocurre con los móviles, las pueden realizar incluso sin cobertura, a través de la semanas GPRS.

La mayoría de estos relojes tienen una aplicación para hacer llamadas y videollamadas a una lista de contactos que puede ser gestionada por un adulto. Porque algunos tienen micrófono, cámara y altavoz para mantener las conversaciones. Incluso el padre o la madres pueden conectarse al reloj desde la aplicación del móvil para escuchar o ver dónde o con quién se encuentra el menor. También los hay con resistencia al polvo y al agua, algo interesante para los días de piscina.

Para poder disfrutar de todas las funcionalidades comentadas, es necesario que el reloj tenga una tarjeta microSIM y pagar una tarifa de datos o una eSIM (chip integrado configurable por la operadora de telefonía). Si no, solo funcionará en caso de estar conectado a una red WiFi o a un móvil a través de bluethoot. Así, estos relojes pueden comprarse en Movistar o Vodafone, que ya vienen con el servicio asociado, o comprarlos libred y contratar un duplicado de SIM o una tarifa de datos.

Vodafone Neo, el mejor reloj con GPS entre 6 analizados

Vodafone Disney Neo Azul Smartwatch para niños Vodafone

Eroski Consumer ha realizado un estudio entre seis relojes y los resultados dictaminan que el mejor es el Vodafone Neo. Obtiene muy buena puntuación en cuanto a resistencia (IP68), cámara, eSIM, funciones (llamadas, mensajes, localización, zonas de seguridad, botón SOS, contactos seguros y modo silencio) extras (personalización de Disney, podómetro, calculadora, dos corras e información del tiempo) y calidad-precio, ya que es uno de los más económicos, 48 euros, y requiere una suscripción a Smart SIM de 5 euros al mes. Además, la batería dura 24 horas con un uso normal.

El único punto en el que le supera el reloj Movistar Xplora XGO2 es en el de la conexión bluethoot 4.2. Y le iguala en cuando a las funciones. Pero es inferior en resistencias, cámara, tarjeta MicroSIM, extras (podómetro, linterna, calendario, calculadora y grabadora). Además, es más caro, ya que cuesta 99,99 euros a lo que hay que añadir una tarifa de datos. De cualquier forma, es el segundo mejor del análisis.

Entre los relojes que podemos comprar libres, es decir, sin operador de telefonía, aunque después hay que pagar una tarifa de datos con algún operador, Eroski Consumer destaca la batería de 72 horas de duración del Pthtechus 4G (99 euros), que además cuenta con resistencia IP68 frente al agua y el polvo. Pero suspende en la cámara y no tiene la función de zona de seguridad ni control de contactos. El SaveFamily Iconic Plus (105 euros), si saca buena nota en canto a las conexiones y a las funciones: botón SOS, zona segura, modo colegio sin distracción, contactos seguros y mensajes privados. Entre los extras de este reloj, permite el acceso a la App Store, conectarse con WhatsApp y grabar y reproducir vídeos.

En el estudio también han analizado el SoyMomo Space 2.0, que es el más caro: cuesta 119 euros. Pero no cuenta con la función de zona de seguridad. Suspende también en la cámara y en los extras. Aprueba en cuanto a las funcionalidades de llamadas, videollamadas, mensajes de texto, de voz, bloqueo de desconocidos, botón SOS e historial de localización. Por último, el Save Family Slim (85 euros), cuenta con llamadas, chat, botón SOS, geolocalización, agenda antispam y zona de seguridad. Pero no tiene Wifi, por lo que podremos sacarle todo el rendimiento asociado a una tarifa de datos.