El trabajo de su vida: una alumna viaja por Australia como influencer en redes

La estudiante de 22 años, logró hacerse con el que ella llamaba el trabajo soñado. El pasado año el fabricante de smartphones OPPO se vio inundado de miles de peticiones para un puesto que habían publicitado: una beca de tres meses como influencer en redes sociales. Lucy Clarke fue la estudiante de derecho que logró hacerse con el puesto.

Presentó su candidatura con la idea de que sería como una especie de trabajo de verano hasta que volviera a sus estudios en la universidad tras las vacaciones de verano. "Es el trabajo de mis sueños", declaró Clark al Herald on Sunday.

Clark, anuncia el portal New Zealand Herald, sigue viajando por Australia y ya ha estado en Cairns y Tasmania. "Estuvimos por la selva tropical y exploramos ese tipo de lugares. Logramos capturar en imágenes contenido muy espectacular", afirma. "A Tasmania y Cairs no habría sabido ir si no hubiera sido por esta beca".

Clark afirma que es una de las experiencias más increíbles que ha vivido. "Estar en un avión y ver desde lo alto todos estos lugares tan maravilloso...No puedo creer que me estén pagando por hacer esto". El puesto consiste en volar alrededor de Nueva Zelanda y Australia y localizar localizaciones especiales y que sean atractivas para publicar en Instagram. Clarke publica estas fotografías en su propio perfil de Instagram y en el de la compañía, OPPO. Un portavoz de la compañía de móviles dijo que el sueldo de esta estudiante de Auckland estaba muy por encima de la media que se suele pagar en una beca, pese a ser un sueldo por horas.

Todos los gastos de viaje están pagados por la compañía y además, y este es el principal objetivo de la beca, Clarke recibió el último smartphone de OPPO, el R17 Pro. Por ello, ha hecho fotos para alimentar de contenido su nuevo aparato. Además, un fotógrafo profesional de la compañía también añade fotos al albúm de la beca.

Clarke está en su quinto año de carrera en derecho y arte en la universidad de Auckland y espera terminar a final de este año. Por el momento sus planes tras acabar la universidad no ha cambiado. Quiere tomarse un periódo sabático y poder viajar.

Admite que se lo pensó mucho a la hora de valorar si quería una vida trabajando como influencer en vez de desarrollar su carrera profesional en el derecho, como había estudiado. "La beca me dará más conocimientos de como trabajan los influencers y podré valorar mejor mi futuro". Sin embargo, esta estudiante admite que le encanta el derecho y espera poder desarrollar su carrera. Por el momento, Clarke sigue disfrutando del 'trabajo de sus sueños'.