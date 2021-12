Testamento del 'uno para el otro': qué es y cómo puede influir en la herencia

Una de las imágenes más comunes que se imagina la gente al hablar de las herencias es la figura con la cual el difunto deja todas sus propiedades a su pareja. Sin embargo, con la aparición de los herederos forzosos o legitimarios, es normal que la mayoría de las personas se olvide de aquella posibilidad. Pero con los testamentos que denominamos 'del uno para el otro', es posible que la pareja viuda aproveche la gran mayoría del caudal hereditario sin tener que preocuparse demasiado por la parte que corresponde a los descendientes del causante.

No está de más revisar los principios de este tipo de situación: las herencias deben reconocer que un tercio de los bienes debe ir obligatoriamente a los descendientes del causante o a sus ascendientes, si este no tiene hijos o si no están capacitados para recibirlo. Con la disposición testamentaria 'del uno para el otro', se le lega al cónyuge que queda vivo el usufructo universal y vitalicio de todos los bienes que componen el patrimonio del difunto.

Los bienes no se pueden vender

Esto quiere decir que, hasta que renuncie a ellos o hasta que fallezca, puede disfrutar del uso de los mismos, pero no los puede vender, ay que no tiene la nuda propiedad, la cual corresponde a los herederos forzosos. Aun así, no se le exigirá al cónyuge que haga el inventario, por lo que no tendrá que tasar los muebles ni describir el estado de los inmuebles, ni que preste la garantía.

Al considerarse un legado, el usufructo del patrimonio no perjudica la legítima que deben recibir los herederos forzosos, que solo tendrán derecho a su parte del tercio de la misma si no aceptan, cediendo el tercio de mejora al cónyuge. Otra opción que tienen es llegar a un acuerdo para pagar el valor de los bienes en metálico o con otros bienes de la propiedad para poder usarlos.