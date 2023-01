Accidentes laborales: ¿en qué casos tienes derecho a la baja si teletrabajas?

Hace unos días salió una nueva sentencia del el Juzgado de lo Social número 1 de Cáceres que admitía como accidente laboral el de una teleoperadora que sufrió una caída en el baño de su casa mientras teletrabajaba. En un principio la mutua alegaba que no se había caído estando sentada ante el ordenador y, por tanto, no podía considerarse como accidente laboral, pero el juez ha determinado que ir al servicio no se puede considerar interrupción del nexo causal, es decir, del trabajo.

Esta resolución marca jurisprudencia de cara al futuro, por lo que otros teletrabajadores podrán beneficiarse de ello. ¿Qué otros casos pueden ser considerados como accidente laboral, incluso si no estamos en nuestro puesto de trabajo? El abogado especialista en Derecho del Trabajo de AGM Abogados, Luis San José Gras, ha señalado algunas de las principales dudas al respecto.

"Nuestra Ley General de Seguridad Social, determina que estamos ante un accidente de trabajo cuando exista una lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena", apunta el especialista. Puesto que el teletrabajo se trata de una prestación especial y que no se produce en el centro de trabajo de la empresa, los Tribunales han considerado en general que si el accidente ocurre en tiempo y lugar de trabajo, se trataría de un accidente laboral, según señala el Juzgado de lo Social n.º 1 de Cáceres. "Nadie pondría en tela de juicio la oportunidad de considerar accidente de trabajo el sufrido por un empleado en idénticas circunstancias si trabajase en una fábrica, oficina o tienda", apunta San José Gras.

Casos previos de accidentes laborales en teletrabajo

Además de este caso sobre la teleoperadora, son diversas las sentencias que ya han analizado la existencia de un accidente mientras estaban teletrabajando. Otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11.11.2022 se refiere a un accidente de un teletrabajador en horario de trabajo que cuando estaba en la cocina de su domicilio, se le cae una botella de agua y se lesiona la mano. En este caso también señala que estamos ante un accidente de trabajo.

Una última sentencia dictada sobre accidentes de trabajo mientras se realiza teletrabajo, la tenemos en el Juzgado de lo Social 9 de Sevilla del 20 de diciembre de 2022, por la que da la razón a un trabajador que cayó por las escaleras de su domicilio mientras teletrabajaba, considerado el Juzgador que estamos ante un accidente de trabajo.

¿El trayecto al trabajo también está cubierto en caso de accidente?

El accidente in itinere es el que sufre un trabajador en el trayecto entre el trabajo o lugar donde preste sus servicios, y su lugar de residencia, tanto de ida como de vuelta. En este caso deben de producirse los siguientes requisitos para considerarse accidente laboral:

Que el desplazamiento deber ser siempre al ir o al volver del trabajo. El camino y el medio utilizado de transporte debe de ser el habitual y normal. En el tiempo utilizado no pueden existir interrupciones por motivos particulares que rompan la llamada relación de causalidad.

Tipos de accidentes laborales en el trabajo presencial

La Ley General de Seguridad Social, determina que estamos ante un accidente de trabajo cuando exista una lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. En este caso, los accidentes producidos con ocasión de las tareas desarrolladas, aunque sean distintas de las habituales, se considerará accidente de trabajo. Así, para que tenga la consideración de accidente de trabajo, es necesario que:

Que la persona trabajadora sufra una lesión corporal. Entendiéndose por lesión todo daño o detrimento corporal causado por una herida, golpe o enfermedad. Que el accidente sea con ocasión o por consecuencia del trabajo, es decir, que exista una relación de causalidad directa entre trabajo y lesión.

Periodo de comida: ¿está cubierto?

Como punto principal es que los accidentes de trabajo para que sean considerados así se han de causar en tiempo de trabajo. De este modo, los producidos en tiempos de descanso, como por ejemplo en almuerzos o desayunos, no deberían ser considerados como accidentes de trabajo.

Ahora bien, el propio Tribunal Supremo, y en aplicación a lo contemplado en los apartados 1 y 2 del artículo 156 de la Ley General de Seguridad Social, señala que si se acredita que, aunque el trabajador no se encuentra en tiempo y lugar de trabajo, el hecho que se produzca lo sea de forma clara "con ocasión", "por consecuencia" o "causa exclusiva" de la ejecución de su trabajo, en cuyo caso sí que quedará acreditada la relación "causa-efecto" necesaria para que nos encontremos ante un Accidente Laboral.

Indemnización por accidente laboral

Por tener un accidente de trabajo no hace nacer de facto una indemnización, sino que nacerá cuando el accidente de trabajo sea por omisión de medidas de seguridad e higiene en el trabajo producido por el empleador. En este caso, las indemnizaciones van desde:

Indemnizaciones por omisión de medidas de seguridad .

. Recargo de prestaciones que es una indemnización que recae sobre las prestaciones reconocidas al trabajador por el INSS, que en este caso van desde el 30% al 50% sobre las prestaciones reconocidas.

que es una indemnización que recae sobre las prestaciones reconocidas al trabajador por el INSS, que en este caso van sobre las prestaciones reconocidas. Indemnizaciones por incapacidad .

. Indemnización por seguro de convenio colectivo aplicable.

aplicable. Reclamación de daños y perjuicios. En este caso van desde el perjuicio producido estético; indemnización por lesiones según las tablas de valoración de daños corporales; en el caso de fallecimiento, la indemnización por ello, etc.

¿Los autónomos tienen derecho a baja por accidente laboral?

Lo cierto es que sí que tienen derecho a solicitar la baja por accidente y al cobro de la prestación por ese accidente laboral, el cual habrá ocurrido como consecuencia directa e inmediata del trabajo que realiza por su propia cuenta.