La 'ley' de las tareas matutinas de Bill Gates y Jeff Bezos para ser productivo.

Existen pocos patrones que definan por igual a los mayores líderes planeta. Sin embargo, si hay algo que comparte la mayoría es una estricta rutina de trabajo. Aunque todas las personas tenemos distintos biorritmos en función de nuestros ciclos de sueño, cuando hablamos de gente como Jeff Bezos o Bill Gates, el pico de productividad suele aparecer por las mañanas; de hecho, en su caso el secreto reside en lo que hacen desde primera hora tras despertarse. Un hábito común con múltiples variantes, desde leer el periódico a ver vídeos educativos. Pero en todos los casos responden a una máxima: la 'ley' de las tareas matutinas.

Nos referimos, por supuesto, a la norma no escrita de que aprovechar las primeras horas del día suele ser clave para ser más productivo el resto de la jornada. Se trata de un momento ideal, ya que si madrugamos disponemos de un tiempo precioso con una ventaja realmente importante: la soledad. La razón es que la mayoría de las personas necesitamos desperezarnos y dedicarnos a nosotros mismos un tiempo por las mañanas para ir 'arrancando' poco a poco. En este sentido, por ejemplo, una de las tres reglas de oro de Jeff Bezos es no concertar reuniones hasta las 10 de la mañana, en línea con las últimas investigaciones, que sugieren que las reuniones a las 8 de la mañana no suelen ser muy productivas.

Esencialmente, la 'ley' de las tareas matutinas establece que cualquier cosa que hagas cuando te levantas por la mañana influirá en tu productividad durante el resto del día, tal y como explica este artículo de 'Inc'. Puede no parecer una reflexión especialmente profunda, pero lo cierto es que para muchas de las personas más productivas del mundo lo primero que a menudo no es el trabajo. Por ejemplo, Bill Gates asegura que comienza su día en su cinta de correr viendo DVD educativos; mientras que el CEO de Twitter, Jack Dorsey, dice que medita durante 30 minutos y luego hace ejercicio.

Crear nuestro propio espacio por la mañana

La explicación es que la mayoría de nosotros, cuando nos levantamos de la cama, lo primero que hacemos es mirar nuestro teléfono (a veces ni siquiera en ese orden) e, inmediatamente después, comenzamos a consumir correos electrónicos, notificaciones, Twitter o noticias. Esto implica que, desde el momento en que nos despertamos, ya estamos respondiendo a demandas externas de nuestra atención, en lugar de crear intencionalmente un espacio de tiempo para nosotros mismos y permitir que nuestros cuerpos y nuestras mentes se despierten poco a poco.

Ese espacio importa más de lo que pensamos y, por eso, lo primero que hagamos durante el día establece el rumbo de nuestra jornada. Es casi como detenerse un instante antes de arrancar el coche a revisar los espejos: puede parecer una rutina simple, pero a veces nos crea ese pequeño lapso de tiempo que nos permite conectar con nosotros mismos. Si dedicásemos ese tiempo a responder el correo electrónico de alguien, es posible que nunca vuelvas a las cosas personales importantes que tenías que hacer. De hecho, estas rutinas se tornan especialmente importantes cuando tenemos que teletrabajar.

Durante el trabajo en remoto, no existe un límite físico entre el lugar donde vivimos y el lugar donde trabajamos, lo que significa que es demasiado fácil permitir que los dos se difuminen. Por eso, es importante comenzar el día prestando atención a otras cosas al margen del trabajo; tal vez, si no lo haces, después tu salón sea tu oficina hasta las 6 de la tarde y no vuelvas a tener tiempo para tus clases de inglés online o simplemente para disfrutar del desayuno en familia.

Pero también lo es descansar adecuadamente. Por ejemplo, otra de las reglas de Bezos es dormir ocho horas diarias, un hábito que le permite empezar el día a tope: "Pienso mejor, tengo más energía, mi estado de ánimo está mejor". En esencia, se trata de seguir a pies juntillas las recomendaciones de los científicos en los últimos años, en los que diversos estudios han demostrado que dormir bien es clave para organizar nuestra mente, contribuye a la toma de decisiones e, incluso, está relacionado con un mejor control financiero.