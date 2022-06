Tres trucos para que tus hijos te presten atención cuando hablas con ellos

La educación es una de las cuestiones más importantes y más complicadas a las que se deben enfrentar los padres. Una de las tareas que más trabajo suele suponer es conseguir que los menores hagan caso a los órdenes y direcciones que marcan los adultos. Criar a un niño que escucha puede ser una de las lecciones más desafiantes.

Esta capacidad es esencial para lograr un correctos desarrollo de los menores. Ante esta situación, la experta en crianza y coach, Camilla Miller, ha detalla a la CNBC qué tres pasos siguen todos los padres que quieren que sus hijos les presten atención cuando están hablando con ellos: "Obtienes lo que quieres y ellos obtienen lo que quieren. Es un ganar - ganar".

Ser más explicativo

En su libro, el 'Lenguaje de Escuchar', la profesional expone que en los momentos de confrontación, en lugar de imponer el juicio del adulto sobre el comportamiento del hijo habrá que resistirse a la "tentación de reaccionar" y explicar lo que está sucediendo. "Su hijo necesita sentirse escuchado antes de poder escucharlo a usted", detalla Miller. Cuando este no ocurre, el menor puede llegar a sentir que se está descartando sus deseos y necesidades, por lo que sientes que están haciendo algo mal.

Esto no significa que se tenga que ceder a las demandas del niño. Esta acción sirve para que los adultos se pongan en su posición e intenten comprender su razonamiento. "Si no te importa lo que ellos quieren, a ellos no les importará lo que tú quieres", sentencia la experta.

Redirecciona su actitud

Una vez superada esta primera etapa de compresión, entendimiento y empatía, el responsable estará en una mejor posición para "ayudarlo a seguir adelante y encontrar una solución". Un ejemplo puede ser el siguiente: "Pueden estar saltando en el sofá y preferirías que no lo hicieran. Reconozca su deseo de saltar y desahogarse, pero ayúdelo a dirigir esa energía a un espacio diferente como el piso o un trampolín".

Destacar una virtud

Una vez se haya resuelto con éxito esta situación, es el momento de destacar una fortaleza que el menor haya mostrado. Sin embargo, en este momento se pueden cometer otros errores. La profesional advierte que se debe evitar estructurar la retroalimentación con uno mismo. Un ejemplo de esto sería: "Estoy tan feliz de que haya hecho eso".

Esto servirá para que el niño se reconozca a sí mismo como un "participante activo en la situación y con una fuerte capacidad de toma de decisiones". "Al adoptar la voz interior del niño, lo ayuda a reforzar esos comportamientos y desarrollar su autoestima", ha advertido Miller.