Colonizar Marte en 2040: Elon Musk quiere construir una nave a la semana

En 'Desafío Total' (la buena, la original de 1990), Paul Verhoeven recrea un universo futurista en el que Marte se ha convertido en el Benidorm de la Tierra, un idílico lugar de vacaciones al que la clase media viaja por el puro placer de salir de un núcleo urbano superpoblado para meterse en otro, plagado de humanos y mutantes. Pero lo más interesante es que refleja algo que hasta entonces pocas películas se habían planteado: una colonia marciana plenamente desarrollada en la que los humanos pueden vivir a tiempo completo. Una idea que hace tiempo pasó de la ficción a la realidad y que Elon Musk pretende culminar en 2040 con el envío de unas 1.000 naves. Para conseguirlo, su plan es construir una a la semana.

Empezando desde ya. El fundador de SpaceX, que aún no ha conseguido perfeccionar su innovador sistema de aterrizaje en Marte (y todos sus intentos han acabado en destrucción), pretende acelerar la fase de pruebas de todos los modelos de aeronave en los que trabaja la compañía y, en última instancia, empezar la producción masiva de cohetes lo antes posible. Su ambición es tal que algunas voces dentro de la compañía acusan a Musk de imponerles un sobreesfuerzo inhumano: el año pasado, llegó a concertar una reunión a la 1 de la madrugada de un domingo solo para conocer los avances en una de las naves, mientras que exige a su idea es que su plantilla trabaje 24/7, sin horarios definidos, para que sus empleados se sumerjan plenamente en el proyecto.

Al margen del abuso en materia de derechos laborales que este planteamiento pueda suponer, los esfuerzos de Musk no terminan ahí. Tal y como informa 'Ars Technica', 24 horas después de aquella famosa reunión, SpaceX contrató a unos 250 empleados más, duplicando la mano de obra que trabaja en las aeronaves marcianas, tras las quejas de los empleados por la sobrecarga de trabajo. "Está bien, no hay problema. Podéis contratar a más gente, pero debes saber que vuestra reputación está en juego. No traigáis a vuestro cuñado, el que nunca podrá conseguir trabajo. Esa persona no, ¿vale? Vais a ser responsables de ellos. Traed a la persona por la que arriesgaríais vuestra reputación", respondió Musk.

Al día siguiente de la reunión, SpaceX celebró una suerte de "día de contrataciones" -fue muy publicitado hace justo un año-, gracias al cual la empresa contrató a sus nuevos empleados, con un sistema poco ortodoxo: tras el anuncio de vacantes, se formó una larga cola de aspirantes a un puesto entre la población local, a los que los empleados de la compañía evaluaron uno por uno. En 24 horas se cerraron todas las contrataciones. Y en 48, empezaron a trabajar en las instalaciones.

Marte, horizonte 2024

Más allá de la anécdota, se trata de un esfuerzo más dentro del ambicioso calendario de SpaceX para enviar su primera misión tripulada a Marte en 2024. La idea es que la Starship SN8 -la nave que ya hemos visto destruirse dos veces en los últimos meses- entre en la atmósfera de Marte a 7,5 kilómetros por segundo y desacelere aerodinámicamente. Teóricamente, el escudo térmico del vehículo está diseñado para soportar múltiples aterrizajes, pero dado que el vehículo está entrando en la atmósfera de Marte a tanta temperatura, la compañía continúa investigando cómo evitar la degradación del casco en el momento de la entrada.

Por eso, en los próximos años continuarán las pruebas terrestres y espaciales de SpaceX. Por ejemplo, las naves ligeras Dragon acaban de demostrar su viabilidad tras acoplarse con éxito una de ellas en la Estación Espacial Internacional, y sobrevolarán la órbita marciana en 2022. La idea es que de aquí a 2024 se pueda establecer el ecosistema idóneo en Marte para que la Starship se convierta en un sistema de transporte totalmente reutilizable diseñado para llevar tanto a la tripulación como a la carga a la órbita terrestre, la Luna, Marte y más allá.

En el caso de Marte, la idea de Elon Musk es llegar a establecer una colonia operativa al más puro estilo 'Desafío Total' en 2040. De hecho, considera que es uno de los "vecinos habitables más cercanos de la Tierra. Hace un poco de frío, pero podemos calentarlo. Su atmósfera es principalmente de CO2 con algo de nitrógeno y argón y algunos otros oligoelementos, lo que significa que podemos cultivar plantas en Marte simplemente comprimiendo la atmósfera. La gravedad en Marte es aproximadamente el 38% de la de la Tierra, por lo que podríamos levantar objetos pesados y brincar en él".