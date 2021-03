La última locura de Elon Musk: pone en venta un tuit y le ofrecen un millón de €

Elon Musk puso en venta esta semana un tuit. Sí, como lo leen. El fundador de Tesla y SpaceX quiso burlarse de la moda que llevó el pasado febrero a un comprador a pagar la friolera de 69,3 millones de dólares por una obra de arte 100% digital. 'Everydays. The first 5.000 days', del artista digital estadounidense conocido como Beeple, es la primera obra de arte de la historia creada como token no fungible -en inglés, NFT, un tipo de token criptográfico que no se puede copiar- y en ser listada en Christie's, una de las principales casas de subastas del mundo. De ahí que Musk decidiera poner en venta el contenido de uno de sus tuits, a modo sarcástico. La sorpresa llegó cuando le llegaron a ofrecer casi un millón de euros por él.

"Vendo esta canción sobre NFT como un NFT", tuiteaba Musk el pasado lunes. En la publicación, el multimillonario compartía una canción inédita de estilo techno, en la que la letra dice: "NFT para tu vanidad. Los ordenadores nunca duermen. Está verificado. Está garantizado". Tal y como apunta este artículo de 'CNBC', también hay un breve bucle de video futurista, que muestra un trofeo con la etiqueta "Vanity Trophy" con el término "NFT" en la parte superior. Toda una burla hacia quienes están empezando a invertir en los token no fungibles como si de obras de arte físicas se tratara. Y pagando cantidades astronómicas.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021

¿Qué diablos es un token no fungible?

Para los no iniciados en el mundillo, puede que todo esto le suene a chino. ¿Qué diablos es un token no fungible? Los NFT son tokens criptográficos únicos que se utilizan para representar activos digitales, incluidos archivos jpeg (imágenes) y mp4 (vídeos). Los NFT se pueden comprar y vender, al igual que los activos físicos. Y, dado que se ejecutan en blockchain, se puede rastrear un libro de contabilidad digital descentralizado que documenta las transacciones, la propiedad y la validez del activo que representan las NFT. Es decir, que utilizan el blockchain para constituirse como artículos únicos e inimitables.

Este es precisamente el gran valor añadido que pagan quienes compran este tipo de artículos: las obras de arte físicas se pueden falsificar (de hecho, algunas de las más notables han sido erróneamente consideradas durante siglos como las originales); sin embargo, al igual que sucede con las criptomonedas como el Bitcoin, las obras basadas en blockchain no pueden ser replicadas. Quizás, el mayor inconveniente sea perderlas... Un dispositivo USB (o un disco duro externo, incluso un ordenador) es más fácil de extraviarse o ser robado que la Gioconda en el Louvre. Aunque la 'nube' puede ser la solución.

Sea como fuere, el tuit de Musk, incluido su título, el vídeo y la canción, se incluyó a la venta como NFT en 'Valuables', una plataforma lanzada por Cent y que supone una red de medios sociales construida sobre blockchain. Hasta el martes por la mañana, la oferta más alta era la de Sina Estavi, CEO de Bridge Oracle, por 1,12 millones de dólares (940.000 euros), tal y como reflejaba el sitio web. Según 'Valuables', el tuit en sí "continuará en Twitter" (y lo podremos ver y disfrutar todos los usuarios del mundo) pero el postor ganador sería el propietario legal del NFT, "firmado y verificado por el creador", que en este caso es Musk.

Pero hay malas noticias para quienes estuvieran pensando invertir en la obra de Elon Musk: 24 horas después de poner su tuit en venta, Musk decidió que no se desharía de él. "En realidad, no me siento muy cómodo vendiendo esto. Dejémoslo", tuiteaba el martes por la noche. En cualquier caso, Musk no es el primero en poner un tweet a la venta. Jack Dorsey, el propio fundador de Twitter, vendió recientemente su primer tweet como NFT a través de 'Valuables' -aunque matizó que todas las ganancias se convertirían en bitcoins y se donarían a GiveDirectly, una organización que ayuda a quienes viven en la pobreza en África-. El mejor postor por el tuit de Dorsey también fue Estavi, que pagó 2,5 millones de dólares por él.