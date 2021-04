El caso de la estrella de la NFL que no ha gastado ni un dólar de sus 18 millones

En sus cuatro años en la NFL -la mayor liga de fútbol americano del mundo-, Alvin Kamara ha ganado un total de 18 millones de dólares, entre contratos anuales, bonus y pagos al firmar la renovación. Nada mal para un joven de 25 años que poco antes de dar el salto a profesional estuvo a punto de dejar su deporte favorito por culpa de los excesos. Ahora, la estrella de los New Orleans Saints, que tiene un contrato por valor de otros 75 millones de dólares hasta 2025, representa uno de los casos más curiosos de una del competiciones en las que mejor se paga a los jugadores: de todo lo que ha ganado en su carrera, no ha gastado ni un dólar.

Así lo expresaba hace unos días en una entrevista para la serie 'Kneading Dough' del canal de Youtube de 'Uninterrupted' y recogida en este artículo de 'CNBC', en la que manifiesta considerarse un afortunado por lo que ha ganado gracias a la NFL, pero al mismo tiempo explica que podría para volver a sus días sobreviviendo con una barra de pan y un tarro de mantequilla si lo necesita. "Siempre supe el valor de un dólar", apunta. Es una lección que aprendió de su madre, quien le enseñó la importancia del trabajo duro: "Cuando era niño, vi a mi madre trabajar en varios sitios a la vez solo para poder pagar lo esencial".

Ese aprecio por la seguridad financiera le ha llevado a ser un tipo inteligente a nivel financiero desde su primer día como jugador de la NFL. La anécdota desmonta parcialmente su afirmación de que no se ha gastado ni un dólar de lo que ha ganado con el fútbol americano: en 2017, el día de la firma de su primer contrato -por valor de 465.000 dólares anuales-, recibió una prima de casi un millón extra; Kamara decidió entonces darse un capricho con su primer sueldo como profesional, unas simples alitas de pollo para la cena de aquella noche.

Inversor antes que derrochador

"Me digo a mí mismo: 'Vale, esto es más de lo que nunca he tenido. Mi madre nunca ha tenido tanto. Sería una lástima que ganara esto y lo perdiera'. Así que seguiré haciendo lo mismo que he estado haciendo hasta ahora: [gastar en] lo que necesito y eso es todo. No voy a excederme, no voy a vivir más allá de mis posibilidades", explica Kamara en la entrevista a Uninterrupted. Es decir, que más allá de las alitas de pollo que se compró con su primer sueldo, probablemente sí haya gastado más de un dólar en estos cuatro años.

En cualquier caso, aún siendo hiperbólica, esta afirmación tiene mucho que ver con la idea del dinero que puede llegar a tener una estrella de la NFL como Kamara: en lugar de derrocharlo como otros jugadores y terminar arruinado como le ocurre al 78% de los que han jugado en la liga, vive del dinero que gana haciendo patrocinios. Pero Kamara es quisquilloso con aquello en lo que invierte, asociándose solo con empresas en las que ve un futuro trabajando juntos estrechamente.

"Quiero ser socio. Quiero que haya una relación real donde sea algo único. Puedo llamar directamente a todas las marcas con las que trabajo y hablar con el CEO o alguien de alto nivel y tener una conversación con ellos. Es casi como una familia. Trabajamos juntos, pero nos preocupamos el uno por el otro", explica Kamara, que también asegura que tiene el control de todo su dinero. Nada se mueve sin su aprobación. "Lo hago así por la barra de pan y la mantequilla. Tenía que hacerlo [antes] y lo volveré a hacer si tengo que hacerlo... Pero no hay ninguna razón por la que deba volver a hacerlo", reconoce.