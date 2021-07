Cómo este joven pasó de estar en paro a jubilarse con 30 años y con 1 millón

"Tienes tres meses para encontrar un trabajo e irte de casa". Fue la advertencia que le hizo su padre cuando tenía 26 años y aún dormían bajo el mismo techo. Un ultimátum que sirvió de principio para una historia ya de sobra conocida, al menos en Estados Unidos. Y lo es porque Gran Sabatier, apodado como el 'Millennial Millonario', es una de las cabezas más visibles del movimiento FIRE (Financial Independance Retire Early), aquellos que optan por alcanzar la libertad financiera lo antes posible para dejar el trabajo, corriente que ha ido ganando cada vez más y más adeptos.

No son pocas las veces en los últimos años que Sabatier ha compartido su experiencia, mediante charlas, entrevistas, vídeos, artículos y un largo etcétera. La última hace poco más de un mes, en formato libro traducido a varios idiomas en el que expone las cuatro preguntas que debe hacerse todo emprendedor para alcanzar la libertad financiera.

Pero... ¿Cómo pasó este joven de no tener ingresos a amasar hasta un millón de dólares? Hace algo más de diez años, Sabatier se encontraba aún en casa de sus padres, con 26 años, recién licenciado en la Universidad de Chicago, sin trabajo y con una cuenta bancaria que no llegaba ni a los tres dólares. "Pensé 'no quiero nunca más sentirme así'", le contó en su día a la CNBC. A partir de ahí el objetivo, entonces bastante pretencioso, que se marcó el joven fue la meta del millón de dólares.

Poco más tarde, consiguió un trabajo de marketing digital por el que ganaba 50.000 dólares anuales, en torno al salario medio de Estados Unidos. "Rápidamente me di cuenta de que esto no iba a ser suficiente dinero, no iba a poder salir adelante haciendo esto y ahorrando del 5% al 10% de mis ingresos", dijo. ¿Su solución? Comenzar una actividad secundaria en la que creaba páginas webs. "El primer sitio que construí fue uno de 300 dólares para un bufete de abogados", contó a la CNBC. El boca a boca hizo que en apenas seis meses pasase a cobrar de 300 a 5.000 dólares por cada contrato.

Del paro a la lista Forbes

En un año ya estaba vendiendo su primer proyecto por 100.000 dólares. Fue entonces cuando decidió dejar de trabajar a tiempo completo en el primer sitio y dedicarse única y exclusivamente a hacer crecer su negocio de consultaría. Pasó de ahorrar el 5% al 25%, luego al 40%, hasta que empezó a invertir. Comenzó así a pasar parte de su capital a fondos indexados simples que asignaban el 20% a empresas individuales como Apple, Amazon o Google. "Si iba a hacer este tipo de inversiones, opté por lo que era familiar", explicaba Sabartier. "Miré los productos que usaba y consumía todos los días, luego investigué los fundamentos de esas empresas para obtener más información sobre su potencial inversión", añadía.

A decir verdad, esta estrategia de inversión no es propia. Ya la utilizaba nada menos que Warren Buffett, quien mete su dinero solo en empresas que están dentro de su "círculo de competencia", un concepto que describió por primera vez en su carta a los accionistas en 1996.

Volviendo a Grant Sabatier, el joven llegó a juntar tanto dinero a los 30 años que decidió jubilarse y vivir de lo que había ganado. Desde entonces se dedica a su blog, a dar charlas, escribir libros, etc."No se trata de dejar de trabajar, es hacer lo que te gusta. Desde el inicio mi objetivo era juntar dinero para comprar mi libertad, nunca me interesó el dinero por el dinero", confesó a la BBC. Sabatier fue incluido por Forbes entre los 20 'influencers' sobre finanzas a tener en cuenta y su web entró en la lista de las 25 que mejores pensiones de jubilación ofrecían.