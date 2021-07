Así es como una familia gana más de 65.000 € al año viajando en caravana

The Mom Trotter.

En los últimos años, especialmente con la popularización del teletrabajo, muchas personas han optado por cambiar su estilo de vida y empezar a ser nómadas digitales. Hoy en día existen muchas opciones para trabajar a distancia, desde la creación de contenidos en Internet hasta pequeños negocios o incluso programadores freelances.

De hecho, según el último estudio de la plataforma inmobiliaria Nestpick, los teletrabajadores prefieren residir en países donde puedan solicitar un visado flexible de trabajo a distancia. Aunque también valoran otros factores como la velocidad de la conexión a Internet o el coste de vida a diario.

Karen y Sylvester Akpan dieron un cambio radical a su vida en 2019, cuando decidieron vender sus las dos casas que tenían en propiedad y comprar una autocaravana a través de Facebook Marketplace. Desde entonces han estado viajando por todo Estados Unidos junto a sus tres hijos, según explica Karen en CNBC.

Aprender finanzas personales

El matrimonio decidió analizar sus ingresos y optar por una vida más alternativa para hacer frente a las deudas que tenían. Dejaron sus trabajos, destinaron todos los ahorros a la compra de una casa móvil y empezaron a desplazarse por Estados Unidos mientras contaban toda la experiencia en el blog The Mom Trotter. Al poco tiempo empresas como Disney, Hilton y distintos campings empezaron a interesarse por su historia y les propusieron numerosas campañas publicitarias en redes sociales. Actualmente consiguen más de 81.000 dólares al año (68.000 euros) con su negocio y han fundado la organización 'Black Kids Do Travel' para ayudar a las familias a viajar con niños.

Karen nació en Camerún y aprendió muy poco sobre el dinero porque era un tema tabú en su familia. Esto provocó que al mudarse a Estados Unidos y empezar a acumular una serie de deudas por préstamos estudiantiles, no supiera cómo hacerles frente. La idea de vivir en una autocaravana surgió tras un viaje por diferentes estados en uno de estos vehículos. Ahí es cuando se dieron cuenta del potencial de este estilo de vida.

Hoy en día no se plantean volver a una casa convencional porque aprecian la libertad que les ofrece ser emprendedores y no tener jefes a quienes rendir cuentas. Además, han conseguido pagar todas las deudas pendientes y están enseñando a sus hijos las bases del ahorro para que no sufran la incertidumbre como ellos.

Distribución de los ingresos

Los Akpan tienen un presupuesto mensual de casi 10.000 euros, que distribuyen de manera mayoritaria en inversiones, gastos básicos como la luz o el gas, la compra, el seguro del coche y otros gastos personales. Además, también disfrutan de conexión a internet y otras suscripciones.

Por otro lado, también apuestan por invertir sus ahorros en planes de pensiones para toda la familia, cuentas bancarias exclusivas para la educación de sus hijos y acciones. Gracias a su éxito en redes han podido adquirir una casa móvil superior y seguir viajando por todo el mundo, desde Aruba hasta Colombia y múltiples destinos de Estados Unidos.