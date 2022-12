Los jóvenes herederos millonarios que quieren regalar el 90% de su herencia

Parece ficción, pero no lo es: hay quienes quieren pagar más impuestos. Este es el caso de un grupo de jóvenes millonarios en Alemania. Son herederos de grandes fortunas y, hace unos meses, pusieron en marcha el movimiento alemán ‘Taxmenow’, que aboga por un aumento de la tasa impositiva para los ricos. Una de las precursoras de esta asociación fue Marlene Engelhorn, quien denuncia que la actual legislación fiscal fomenta la transmisión de forma dinástica de grandes cantidades de riqueza, pero también de poder.

Este reducido grupo de jóvenes superricos fueron los protagonistas de la última edición del elitista Foro Económico de Davos, el también llamado Foro Davos, que se celebra cada año en Suiza. En una sentada de protestas que siguió a una manifestación, pidieron un aumento de los impuestos a las grandes fortunas. Para Engelhorn, descendiente de Friedrich Engelhorn, el fundador de la empresa química y farmacéutica alemana BASF, la mayor corporación química del mundo, “no es cuestión de querer, sino de justicia”.

A ella, se han unido otros herederos millonarios, como Phil White, cuya fortuna proviene de la consultoría de negocios. El británico demanda que se grave a los más ricos y reivindica un cambio en la reunión anual del Foro Económico de Davos, de manera que se incluya a quienes más saben sobre el impacto económico de la crisis.

En qué consiste la iniciativa 'Taxmenow'



En febrero de 2021, nació la asociación alemana ‘Taxmenow’ de la mano de Marlene Engelhorn y otros tantos jóvenes ricos. Para este movimiento, las personas adineradas son aquellas cuyo patrimonio es igual o superior a 1 millón de euros. Y ellos superan con creces los requisitos para entrar en ese exclusivo grupo.

Desde la entidad, reclaman que el Estado se quede con una cantidad mayor del patrimonio que han heredado, para que este las distribuya de forma democrática. Para ello, han iniciado una campaña de recogida de firmas que pide mejorar la justicia fiscal. Por el momento, ya han conseguido más de 80.000. De estas, 62 pertenecen a millonarios.

En concreto, solicitan que se aplique el impuesto sobre el patrimonio para activos valorados en millones y miles de millones de euros, que se limiten las exenciones de los activos empresariales y tipos impositivos progresivos, frente al tipo único para el impuesto sobre las plusvalías. “Una mayor justicia fiscal es el camino hacia una sociedad orientada hacia los valores del bien común, la igualdad de oportunidades y la cohesión”, explican en la web de ‘Taxmenow’.

¿Quién es la millonaria Marlene Engelhorn?



Hace unos meses, Marlene Engelhorn dio una noticia que revolucionó al mundo: a sus 29 años, anunció que quería donar el 90% de su herencia. “No he trabajado ni un día por mi herencia y no pago ni un centavo por ella. Ya es hora de que me hagan pagar impuestos”, declaró al diario alemán ‘Frankfurter Rundschau’. La austro-alemana es la descendiente de Friedrich Engelhorn, el fundador de la empresa química y farmacéutica alemana BASF.

“No puede ser que en una democracia se desarrollen élites autoproclamadas. Para mí no es una cuestión de por qué lo regalo o no. Es una barbaridad que no se grave y se ponga a disposición del erario público”, afirmó. Friedrich Engelhorn, fallecido en 1902, dejó a sus descendientes una fortuna inmensa. La abuela de Marlene, Traudl Engeldhorn-Vechiatto, se casó con uno de los bisnietos de este. A su muerte a los 95 años el pasado 22 de septiembre, convirtió a Marlene en multimillonaria. Desde entonces, esta ha hecho campaña a favor de un cambio de sistema en materia de justicia distributiva.

Pese a que aún no sabe de cuánto dinero se trata porque todavía no han leído el testamento, Engelhorn reconoció al diario francés ‘Le Monde’ que “probablemente, son decenas de millones de euros”. Según los cálculos de la revista estadounidense Forbes, su fortuna ascendería a US$4.200 millones.

¿Quién es el millonario Phil White?

En ese grupo de millonarios que apoyan esta iniciativa se encuentra también el británico Phil White. En alusión al Foro Davos, criticó que “mientras el resto del mundo se derrumba bajo el peso de una crisis económica, los multimillonarios y los líderes mundiales se reúnen en este recinto privado para debatir cosas que harán historia”.

El origen de la fortuna de White se halla en la consultoría de negocios. “Es indignante que nuestros líderes políticos escuchen a quienes más tienen. Son precisamente quienes menos saben sobre el impacto económico de esta crisis y muchos de ellos pagan impuestos increíblemente bajos. El único resultado creíble de esta conferencia es gravar a los más ricos y hacerlo ahora”, relató. En varias ocasiones, el representante del grupo llamado ‘Patriotic Millionaires’, ha manifestado su deseo de unirse a activistas contra la pobreza que defienden un cambio en la reunión anual del Foro Económico de Davos porque, a su juicio, el sistema económico actual está fracasando.