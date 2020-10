Los tres rasgos que definen a un gran líder, según el CEO de Microsoft

A lo largo de la historia, se ha tratado de definir muchas veces qué es el liderazgo: para Aristóteles, la habilidad (competencias) no era menos necesaria que la virtud (valores) para el gobierno de una 'polis' griega; para Alejandro Magno, su discípulo, la juventud era lo que le infundía el valor necesario en el campo de batalla para terminar conquistando medio mundo; Napoleón basaba su capacidad de conquista en la estrategia y la perseverancia, mientras que para Jeff Bezos, la clave reside en "tener mucho la razón". Cada maestrillo sigue teniendo su librillo y, por eso, Satya Nadella, CEO de Microsoft, considera que hay tres rasgos que definen a cualquier gran líder.

En la actualidad, entendemos que hay tantos estilos de liderazgo como líderes y podemos reducir esta clasificación a: el liderazgo autocrático, el democrático o participativo, el liderazgo transformacional, el laissez-faire (o delegativo) y el liderazgo transaccional. Sin embargo, Nadella considera, como los pensadores clásicos, que también existen una serie de rasgos distintivos de un gran líder, independientemente de que formen parte de un estilo u otro. Por eso, durante el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona de 2019, expuso los tres que para él son indispensables, tal y como recuerda este artículo de 'CNBC'.

1. Ser claro y transparente

La transparencia corporativa o gubernamental es un concepto relativamente moderno: en España, la Ley de Transparencia no sé aprobó hasta 2013, a pesar de que las empresas llevaban tiempo incluyéndola como parte de su Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Un valor que gana especial relevancia en tiempos de crisis como la que vivimos actualmente en la actualidad, donde los grandes líderes pueden ofrecer claridad y ayudar a comprender una situación difícil. "Los líderes tienen esta asombrosa capacidad de aportar claridad a una situación en la que no existe", explicaba Nadella entonces.

"No puedes llamarte líder entrando en una situación que es por naturaleza incierta o ambigua... y generar más confusión", señalaba Nadella, afirmando que para ser un líder, "hay que crear claridad donde no existe". De hecho, no era la primera vez que el CEO de Microsoft alababa la transparencia, ya que desde que asumió el timón de la empresa fundada por Bill Gates ha reiterado en más de una ocasión que se trata del "atributo más importante" que debe tener cualquier tipo de líder, pero que a menudo se suele subestimar.

2. Generar energía en los demás

Si bien ofrecer transparencia y claridad es extremadamente útil en tiempos de incertidumbre, no es el único atributo que debe incorporar un gran líder. Para el CEO de Microsoft, demostrar pasión y entusiasmo es algo importante a la hora de hablar de liderazgo. "Los líderes crean energía", explica Nadella, que apunta que si una persona se te acerca y te dice 'Soy genial, mi equipo es genial, todos los demás a mi alrededor apestan', esa persona no es un líder".

Nadella señala que "tienes que crear energía a tu alrededor". Se trata de un concepto íntimamente relacionado con la creación de sinergias internas. En este sentido, uno de los estilos modernos es lo que llamamos liderazgo desarrollador o líder 'coach', basado en cuatro premisas: construir sobre preguntas, provocar el descubrimiento y ceder la iniciativa, buscar el compromiso de cambio y, por último, generar autonomía. Para el CEO de Microsoft, se trata de una cualidad casi religiosa: "Debes estar en tu mejor forma 'evangélica'. Tienes que tener seguidores a tu alrededor".

3. Buscar el éxito, en cualquier circunstancia

Tener éxito no sucede de la noche a la mañana. E, incluso cuando se tiene éxito, seguramente uno se puede encontrar algunos obstáculos en el camino. "Los líderes tienen que buscar el éxito en lo que es, esencialmente, un contexto demasiado limitado", señala Nadella. Ese contexto viene determinado por diversos factores como la fecha de caducidad de un producto o servicio, los cambios de paradigma en materia de innovación, recursos económicos limitados, crisis globales... "No puedes decir: 'Estoy esperando el clima perfecto y la alineación completa de las estrellas para mostrar mi brillantez'. Quiero decir, eso no es liderazgo", apunta.

Sin embargo, pese a que se trata de una receta que al CEO de Microsoft le ha ido tremendamente bien en la vida, es comprensible no lograr alcanzar un dominio de estos tres rasgos durante todo el tiempo, añade Nadella. Por eso, lo que importa es hacer todo lo que esté en nuestra mano y aprender de los errores: "Hacer bien estas tres cosas y no tener arrogancia es lo que creo que se necesita en los líderes. Tienes que empezar, alguien como yo, reconociendo que no soy perfecto en esos tres campos todo el tiempo, pero me esfuerzo por aprender".