La razón por la que muchos hombres incompetentes se convierten en líderes

La igualdad en el entorno laboral es todavía un reto en muchos sectores. De hecho, ya desde la formación algunas carreras tienden a recibir más alumnos que alumnas. Uno de los principales ejemplos son las carreras STEM Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, por sus siglas en inglés). Esta disparidad se extiende también las empresas, donde las mujeres tienden a ocupar menos puestos de responsabilidad. Tomas Chamorro-Premuzic, director de innovación de ManpowerGroup y profesor de psicología empresarial en la Universidad de Columbia de Nueva York y en la Universidad Pública de Londres ha elaborado un informe en Harvard Business Review donde analiza los motivos de este fenómeno de desigualdad.

Tal y como apunta el experto, la cultura popular encuentra tres explicaciones a la sub representación de las mujeres en la gestión de empresas que no son ciertas. En primer lugar, muchos consideran que existe una falta de capacidad, mientras que otros apuntan una falta de interés. El tercer factor engloba ambas, es decir, que no están ni capacitadas ni interesadas en ser líderes. Sin embargo, la realidad es muy diferente y muestras de ello se encuentran tanto en sectores empresariales como en la política. Angela Merkel abandonaba a finales de 2021 su puesto como canciller alemana después de 16 años al mando, mientras que Marta Ortega, una de las hijas del fundador de Inditex, sustituirá a Pablo Isla como presidenta de la compañía el próximo mes de abril. "Existe una barrera profesional invisible, basada en estereotipos prejuiciosos, que impide que las mujeres accedan a los rangos de poder", destaca el profesor en el informe.

Diferencias de liderazgo

En su opinión, Chamorro-Premuzic considera que la razón principal de la desigual proporción de sexos en la gerencia es la incapacidad que tienen las personas para discernir entre confianza y competencia. La mayoría malinterpretamos las muestras de confianza como un signo de competencia. El propio experto resalta que cuando se trata de liderazgo, la única ventaja que tienen los hombres sobre las mujeres, es el hecho de que las manifestaciones de arrogancia, a menudo disfrazadas de carisma o encanto, se confunden con un gran potencial. Además, estas características ocurren con mucha más frecuencia entre los hombres.

"La arrogancia y el exceso de confianza están inversamente relacionados con el talento de liderazgo: la capacidad de construir y mantener equipos de alto rendimiento e inspirar a los seguidores a dejar de lado sus agendas egoístas para trabajar por el interés común del grupo", señala el director de ManpowerGroup. Uno de los rasgos más valorados de las mujeres es la inteligencia emocional, en la que destacan por encima del otro género. Además, en estudio con más de 23.000 participantes de 26 culturas diferentes, se revisaron las diferencias de género en la personalidad e indicaron que las mujeres son más sensibles, consideradas y humildes.

La mítica imagen de un líder encarna muchas de las características que se encuentran en los trastornos de la personalidad, como el narcisismo (Steve Jobs o Vladimir Putin), la psicopatía o el histrionismo (Richard Branson o Steve Ballmer). De hecho, la mayoría de los líderes, ya sea en la política o en los negocios, fracasan. Por el contrario, los rasgos que sí resultan una ventaja a la hora de dirigir una empresa u ocupar un cargo de responsabilidad son aquellos que no siempre impresionan, como la sensibilidad, la inteligencia emocional o la flexibilidad.

"El camino de las mujeres hacia puestos de liderazgo está lleno de muchas barreras y techos de cristal. Pero otro problema añadido es la falta de obstáculos profesionales para los incompetentes", reflexiona el autor del informe. Esto hace que en el mercado laboral, al final se premie más a los hombres por su incompetencia disfrazada de liderazgo mientras castiga a las mujeres por otras características que las hacen igual de competentes para el puesto.