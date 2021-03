Las tres series que más han enganchado a Bill Gates y dónde puedes verlas

Bill Gates sabe disfrutar de la cultura, cada año por Navidad crea una completa lista de libros que considera que todo el mundo debería leer. Este último propuso temáticas sociales muy acordes a los acontecimientos de 2020.

Pero su pasión no se queda ahí, el cofundador de Microsoft reveló en una conversación con el columnista de The New York Times, Andrew Ross Sorkin, las tres series a las que estaba enganchado.

Todas ellas se encuentran en plataformas de streaming y el empresario las disfrutó tanto que no pudo evitar recomendarlas a los oyentes de Clubhouse, donde se realizó la entrevista, recogida por Hipertexual.

Una charla en la que también hablaron del éxito de TikTok, las novedades de las criptomonedas y sus vivencias durante los tours de presentación de su nuevo libro sobre el cambio climático.

Gates también reveló que ya ha recibido la segunda vacuna y aseguró que seguirá llevando la mascarilla y tomando medidas para ser un buen ejemplo ante la posibilidad de seguir contagiando a otras personas. Veamos, a continuación, las series que recomendó en su ponencia.

Lupin

El empresario recuerda que se propuso leer después de la cena pero optó por darle una oportunidad a una serie de gran audiencia. Basada en las novelas del escritor Maurice Leblanc comenzó con Lupin, disponible en Netflix.

"La empecé a ver y lo siguiente que supe es que habían pasado cuatro horas. Me dejé ir esa noche, no es algo que suela hacer, pero te lo ponen fácil. Te sientas, miras y de repente el siguiente episodio está listo", confesó durante la entrevista.

Esta ficción francesa de suspense y misterio acompaña en sus aventuras a Assane Diop (Omar Sy), un ladrón profesional que busca vengarse de la familia Pellegrini por incriminar a su padre en un robo que le costó la vida.

Modern Family

La ganadora del Emmy a mejor serie, dirección y guion de comedia ha sido una de las seleccionadas por el millonario por su potencial familiar. El programa, aunque originalmente se emitió en abierto en el canal estadounidense ABC, ahora pertenece a Disney.

Igualmente en España puede verse en prácticamente todas las plataformas, Disney +, Amazon Prime Vídeo, HBO y Netflix. Según añadió durante la conversación considera que, en comparación con hace 10 años, las producciones son cada día mejores.

The Americans

Además, también se enganchó junto a su hijo a la serie de Joe Weisberg. Un drama sobre la Guerra Fría donde dos agentes soviéticos del KGB se infiltran en Estados Unidos fingiendo ser un matrimonio más.

Todo ello ambientado entre los 70 y los 80, cuando Ronald Reagan presidía el país. La producción solamente está disponible en Amazon Prime Vídeo, aunque próximamente pasará a formar parte del catálogo de Disney +.