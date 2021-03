El truco de Elon Musk para ser más productivo: no dormir más de seis horas.

No hay consenso en lo que al descanso se refiere. Algunos de los grandes líderes del planeta como Jeff Bezos o Bill Gates (así como la mayoría de los científicos) abogan por dormir diariamente entre siete y nueve horas cada noche para ser más productivo durante el resto del día. Y luego están quienes piensan que el sueño es equivalente a perder el tiempo (para algunos, literalmente significa perder tiempo de vida al no estar en estado de vigilia). Entre ellos, Elon Musk, cuyo secreto para ser más productivo reside en no dormir más de seis horas.

Tampoco es que tenga mucho más tiempo. Musk, conocido por tratar de exprimir al máximo las horas de trabajo de sus empleados, divide su jornada entre los cuatro principales proyectos que se ha encargado de fundar en los últimos 20 años, a saber: el fabricante de vehículos eléctricos Tesla, la empresa aeroespacial SpaceX, la startup que pretende implementar IA en el cerebro humano, Neuralink, y The Boring Company, la compañía que pretende revolucionar el transporte creando 'loops' de alta velocidad en ciudades como Las Vegas. No es de extrañar que Musk haya tenido que dormir más de una vez en alguna de sus fábricas... pero para ahorrarse el tiempo del trayecto de ida y vuelta a su casa.

A estos proyectos hay que sumar otros de menor calado, pero igualmente le roban literalmente el tiempo: SolarCity, la compañía de productos fotovoltaicos que se fusionó con Tesla en 2016; Halcyon Molecular, que pretende investigar en el campo de la medicina para extender los límites de la longevidad humana; OpenAI, una empresa que pone a disposición de todo el mundo un sistema de código abierto para innovar en inteligencia artificial; o Starlink, una rama de SpaceX que busca crear una "constelación de satélites" para ofrecer un servicio de internet de banda ancha mundial 'low-cost'.

De ahí que en uno de los últimos episodios del podcast de Joe Rogan ('The Joe Rogan Experience'), Musk reconociese abiertamente su necesidad de sacarle más horas al día, por imposible que parezca: "Trabajo mucho. Habitualmente, estoy en reuniones en el trabajo hasta la 1 ó 2 de la mañana. Los sábados y los domingos, normalmente no, pero también ocurre a veces". De ahí que haya acostumbrado su cuerpo a dormir como mucho seis horas al día. "He intentado incluso dormir menos, pero después la productividad total disminuye. No tengo ganas de dormir más de seis horas", explica.

El multimillonario también ha reconocido en más de una ocasión su absoluta adicción al trabajo: además de afirmar que se salta a la torera las jornadas laborales trabajando "cientos de horas a la semana", también ha revelado en el pasado que se ha quedado dormido muchas veces en su puesto de trabajo. Literalmente. Incluso debajo del escritorio de su despacho en la sede de Tesla. En otra ocasión, Musk reconoció que "hubo momentos en los que, algunas semanas simplemente dormía unas horas, trabajaba, dormía unas horas, trabajaba... y así los siete días de la semana".

Aquella época coincidió con el estrés por aumentar la producción del Tesla Model 3. El coche se presentó en 2016, justo cuando la compañía trataba de revolucionar el mundo de las baterías de litio para extenderlas a todos los vehículos eléctricos del mercado, y al mismo tiempo que SpaceX empezaba a trabajar a fondo para cumplir con los contratos firmados con la NASA una década antes, para llevar la exploración espacial al ámbito privado. No es de extrañar que a Elon Musk le faltasen horas. "Algunas de esas semanas deben haber sido de 120 horas o algo así. He quemado un montón de neuronas", reconocería años después, admitiendo que ese tipo de horario no era saludable para nadie.