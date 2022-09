Trabajo estable y sueldos a partir de 600 euros: las vacantes para fines de semana

Conseguir un puesto de trabajo durante los fines de semana no parece una idea descabellada, especialmente en personas que durante el resto de la semana tienen que estudiar o estar al cargo de algún familiar, lo que les impide acceder al mercado laboral de lunes a viernes. No obstante, no hay que tirar la toalla en materia de empleo, ya que existen algunas multinacionales, como las que se detallan a continuación, que a día de hoy, buscan contratar personal para trabajar viernes, sábados o domingos.

Justo en este sentido, no hay que perder de vista que a principios de 2023, sindicatos y la patronal del Sector de Grandes Almacenes (ANGED) tendrán que ponerse de acuerdo en lo que al incremento de salarios se refiere para los dos próximos años, ya que su convenio colectivo acaba el 31 de diciembre de 2022. Entre estas grandes empresas, figuran nombres tan conocidos como Carrefour, Makro, Alcampo, Apple Retail, El Corte Inglés, Bricomart, Aurgi, MediaMarkt, IKEA, Leroy Merlin o FNAC, por lo que el cuerdo en materia laboral afectará directamente a más de 230.000 empleados.

En este sentido, Comisiones Obreras plantea una subida salarial del 18%, a razón de un 4,5% de incremento por cada año. En resumen, los salarios base se incrementarían en una media de casi 700 euros, por lo que se pasaría a ganar unos 16.000 euros al año.

Primark

Una de estas grandes compañías lo es, por ejemplo, Primark. La cadena textil de ropa y complementos a bajo precio cuenta a día de hoy con una decena de vacantes disponibles bajo el cartel 'Fines de semana'. Normalmente, el promedio de horas semanales es de 12 horas. Entre los requisitos generales, no se especifica tener experiencia previa en este sector, lo que sí se destaca para los candidatos y candidatas desde el equipo de Recursos Humanos, es que es imprescindible ofrecer una magnífica atención al cliente, flexibilidad, actitud positiva, gusto por la moda y capacidad para trabajar en equipo.

FNAC

Otra de estas grandes empresas en constante expansión es FNAC, que a día de hoy cuenta con 40 tiendas y prevé abrir otras 20 para llegar a provincias de España, donde aún no opera. En cuanto a los requerimientos establecidos, los interesados deberán tener formación profesional específica para el área en la que busquen trabajar, así como disponibilidad horaria y orientación al cliente y a resultados.

El Corte Inglés

Esta corporación de origen español tiene hasta 141 procesos de selección abiertos por toda la geografía nacional, entre las que se encuentran numerosas ofertas de empleo para los fines de semana, ya sea en Hipercor, Supercor o como vendedor/a en sus grandes almacenes. Además, El Corte Inglés abre su gran volumen de oportunidades laborales para fechas muy concretas, con una gran afluencia de clientes, como en el caso del 'Black Friday', que se suele celebrar el viernes 25 de noviembre de cada año, o 'la Campaña de Navidad'. Esta última arranca a finales de noviembre y se suele prolongar hasta las rebajas de enero. Habrá que estar muy atentos.

Mercadona

En el caso de la cadena de supermercados valenciana, existen dos opciones de contrato para los fines de semana, que dependerá de las horas, y será para trabajar en sus tiendas, viernes y sábado. En el caso de los fines de semana, el contrato suele ser de 15 horas. La retribución mensual bruta es de 534 euros, con progresión salarial una vez se haya superado el primer año. Otra buena alternativa pasa por trabajar a jornada partida o tres días a la semana, cuya distribución semanal suele ser de 20 horas. Cabe recordar que solo se puede acceder a la bolsa de empleo de Mercadona a través de su página web. En la actualidad, existe un cómputo global de 281 puestos de trabajo.