Las 7 cosas que debes quitar del CV para tener trabajo, según un exitoso CEO

El curriculum vitae es la herramienta más común para aplicar a ofertas de empleo. La regla general dice que cuanto más completo y detallado sea, más posibilidades de encontrar empleo. Sin embargo, diferenciarse hoy en día es complicado.

Los departamentos de recursos humanos de las empresas reciben miles de currículos similares. ¿Cómo destacar sobre el resto? Peter Yang, CEO de la web especializada en elaboración de currículos ResumeGo, se ha leído más de 1.000 CV este año. Esas lecturas le han permitido establecer los siete elementos que se deberían eliminar de un currículum para tener más opciones de encontrar trabajo, tal y como escribe en 'CNBC':

1. 'Hobbies' e intereses irrelevantes

Currículum CV entrevista trabajo ©AndreyPopov a través de Canva.com

"Todo el mundo tiene un 'hobby' y la mayoría de la gente piensa que cuanto más único sea, más les hará destacar sobre otros candidatos", explica Yang.

Sin embargo, al personal encargado de contratar a nuevos trabajadores no le importa cómo pasas tu tiempo libre. Lo que buscan es candidatos que cumplan sus requisitos laborales.

2. Demasiadas habilidades blandas ('soft skills')

La paradoja de las 'soft skills'. iStock.

El trabajo en equipo y la responsabilidad personal son habilidades blandas. Evidentemente, son habilidades buenas e interesantes, pero no se puede abusar de ellas en un currículum. "Es mejor tener habilidades concretas (dominio de programas, de un determinado lenguaje HTML, etc) que muchas blandas", añade.

3. Foto profesional

El diseño del CV es decisivo para encontrar un empleo. / Pixabay-

No es necesario incluir una foto. De hecho, hay inconvenientes potenciales si se hace. Puede dar lugar a juicios subjetivos en función del peinado o la ropa, impactando decisivamente en la decisión del reclutador.

4. Pronombres personales

La inclusión de pronombres personales como "yo" o "nosotros" es un error ya que está implícito que todo lo que se cuenta en el CV es sobre uno mismo.

5. Un tipo de email inadecuado

Incluir un email de una cuenta desactualizada o un correo poco serio puede tener repercusiones negativas.

6. Tu dirección postal

Muchos reclutadores priorizan a residentes en la localidad en la que se oferta el puesto de trabajo. Si aplicas desde otro lugar y estás dispuesto a mudarte en caso de contratación, no incluyas tu dirección postal.

7. Puestos de trabajo en más de 15 años

A no ser que seas un recién graduado o un ejecutivo con décadas de experiencia, no deberías incluir más de cuatro o cinco puestos de trabajo que abarquen no más de 15 años. Así se evita contar con puestos de trabajo desactualizados y se muestran al reclutador la experiencia y los logros laborales más recientes.