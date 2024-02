El Banco de Inglaterra anuncia que bajará los tipos antes de reducir la inflación al 2%

El Banco de Inglaterra no esperará a llegar al 2% de inflación para bajar los tipos

El gestor del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, ha asegurado este martes que la institución no esperará que la tasa de inflación baje al objetivo de estabilidad del 2% para bajar los tipos de interés. "Obviamente, no necesitamos que la inflación vuelva al objetivo antes de recortar las tasas de interés", afirmó Bailey ante el Comité del Tesoro del Parlamento del Reino Unido.

Según el gestor, las previsiones más recientes de la entidad parecen indicar que la inflación regresará al objetivo de estabilidad esta primavera, aunque sufriendo un pequeño repunte hacia final de año. El país encuentra en recesión técnica tras acumular dos trimestres seguidos de contracción. Durante el primero, el PIB se redujo un 0,1%, mientras que en el segundo, la caída aumento hasta el 0,3%.

Para Bailey, existen signos de que la presión de la inflación de servicios esta disminuyendo y los salarios se están ajustando. "Nuestro objetivo es mantener la inflación en el objetivo, estamos mirando más allá de ese período temporal de caída". Cuestionado por las expectativas del mercado que adelantan un cambio en la política monetaria de Reino Unido este año, el gobernador ha declarado que "no es descabellado que el mercado piense eso". No obstante, ha recalcado que no está prediciendo cuando ni en cuanto podrían bajar las tasas.

Durante la reunión celebrada en febrero, el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra decretó mantener en el 5,25% el tipo de interés de referencia para sus operaciones, el porcentaje más alto desde 2008. La decisión se fraguó de manera dividida, contando con seis votos a favor de mantenerlo, dos a favor de elevarlo un hasta el 5,50%, y un último miembro que propuso rebajarlo hasta el 5%.

Entrada en recesión técnica

Según la Oficina Nacional de Estadística (ONS), la tasa de inflación interanual del país se situó en el 4% en enero, una cifra equilibrada con la subida de los precios en diciembre de 2023 y significativamente por encima del 2,8% de Europa y el 3,1% de Estados Unidos registrados a inicios de año. El PIB de Reino Unido se ha reducido en 2023 un 0,3% en comparación con los tres meses anteriores, que registraron una caída del 0,1% y provocó la entrada de la economía del país en recesión técnica al acumular dos trimestres seguidos de contracción.

Durante la intervención, Bailey ha asegurado que "será una recesión muy pequeña" para el país y ha indicado que existen signos claros de recuperación en la economía. "Si nos fijamos en las recesiones que se remontan a la década de 1970, esta es, con diferencia, la más débil", ha defendido el gestor.