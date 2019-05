Berkeley sale al paso de su fuerte subida y lo achaca a la victoria del PP en Retortillo

El lunes las acciones de Berkeley Energía se disparaban con fuerza en la bolsa española y eran las más alcistas de todo el Mercado Continuo al subir un 35,84% y alcanzar los 0,24 euros por título. De hecho, rebotaba con fuerza tras marcar su nivel más bajo desde enero de este año y la compañía no comunicaba ningún hecho relevante al organismo supervisor que explicara dicho movimiento y la fuerte negociación de sus títulos.

La 'resaca electoral' también se vive este martes. La compañía, que abría con leves caídas, se disparaba minutos más tarde por encima del 3% y se situaba entre los títulos más alcistas del Mercado Continuo al alcanzar los 0,25 euros por título, por lo que su rally alcista durante este curso se dispara hasta alrededor del 115%, es decir, ha multiplicado por dos su capitalización en poco menos de cinco meses.

Un día más tarde, este martes, la compañía ha dado pocos motivos al organismo supervisor pero ha salido al paso con un hecho relevante en el que destaca que "la compañía no tiene conocimiento de ninguna información que no haya sido anunciada que, si se conoce, podría ser una explicación para la fuerte negociación", a la vez que señala que "la compañía no tiene otra explicación de por qué ha habido un aumento en el precio y volumen de negociación de los valores de Berkeley".

No obstante, la compañía hace mención a los resultados municipales celebrados este domingo al señalar que "la compañía toma nota de la finalización de las recientes elecciones municipales en Retortillo, España, donde el Partido Popular (PP) ahora ocupa cuatro de los cinco escaños del consejo".

Por tanto, el PP ha arrebatado al PSOE el control del Ayuntamiento de Retortillo y lo ha hecho con mayoría absoluta. Además, y a nivel autonómico el PP seguiría al frente del Gobierno de Castilla y León aunque no en mayoría absoluta, por lo que necesitará el apoyo de otros partidos como Ciudadanos.

Este cambio de signo político es descontado por los inversores como positivo ya que fue el partido socialista los que les denegaron varios permisos. La llegada del PP al Ayuntamiento de Retortillo hace más factible que la empresa logre las autorizaciones necesarias para operar la mina de uranio que tienen en la región ya que, por ejemplo, tanto la compañía como el Partido Popular fueron de la mano ante el Supremo al presentar un recurso contra el relevo en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).