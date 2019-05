Las hamburguesas veganas apadrinadas por jugadores NBA saltan a Wall Street

Beyond Meat debuta este jueves en Wall Street. El fabricante de hamburguesas y productos veganos ha fijado su precio de salida en 25 dólares por título, por lo que captará 240 millones y debutará en el mercado estadounidense con una valoración de 1.500 millones de dólares.

Beyond Meat hará que sus hamburguesas, compuestas de plantas, pollo vegano y sustitutivos de carne de ternera debuten en el parqué estadounidense y lo hace con el respaldo de numerosos rostros conocidos en Estados Unidos. De hecho, cuenta con embajadores que son estrellas de la NBA como Kyrie Irving, Chris Paul, Victor Oladipo o DeAndre Jordan.

El nombre de la compañía, traducido al español, significa "más allá de la carne", lo que es toda una declaración de intenciones. La empresa, fundada en 2009, ha sacado partido al auge del veganismo y ya es todo un éxito en Estados Unidos. De hecho, a los embajadores de la NBA se les suman inversores aun más reconocidos por todo el mundo como Leonardo Di Caprio o Bill Gates.

Otras compañías mucho más reconocidas, como es el caso de Burger King, también han apostado por esta moda. Hace pocas semanas la cadena estadounidense anunciaba una hamburguesa vegana, la Impossible Whopper, que sería difícilmente de reconocer respecto al Whopper tradicional pero que no incluiría carne. De hecho, el éxito cosechado ha llevado a la cadena de comida rápida a expandirla a todos sus locales del país presidido por Donald Trump.

El fundador de Microsoft ha sido uno de los seducidos por Beyond Meat y uno de los consumidores de las hamburguesas veganas. El propio Bill Gates incluso ha llegado a manifestar que "he invertido en algunas empresas que trabajan en el sector y quedé muy sorprendido por los resultados alcanzados por Beyond Meat en tiempos record. Obtener carnes 100% vegetales sin que el gusto quede afectado, es posible".

Su producto estrella, la Beyond Burger, podría pasar por la tradicional hamburguesa que podríamos tomar en nuestra casa y estaríamos hablando de un producto vegano. De hecho, su aporte en proteínas es similar al de un filete de carne y tanto por aspecto como por textura y sabor sería difícil de distinguir respecto a la carne animal.