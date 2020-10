Bonos, bonitos, baratos... La emisión de SURE abre el apetito por la eurodeuda

La Unión Europea lanzó el primer tramo de bonos del nuevo fondo europeo contra el paro (oficialmente, Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia o SURE, por sus siglas en inglés). ¿Qué representa en el ámbito de la renta fija y cómo se encuentra el mercado de bonos?

La pandemia ha volado por los aires cualquier composición de lugar sobre el ámbito de los mercados y el acceso al crédito que se hubiese pensado antes. La nueva dimensión de la deuda supranacional es quince veces mayor que los 'eurobonos' actuales en circulación. De hecho, hasta la fecha se habían emitido solo 52.000 millones con cargo a la UE y solo los SURE representan 17.000 millones de euros.

La primera emisión de estos bonos SURE parece que se han realizado a unos precios que parecen atractivos para el entorno de la inversión. Jon Day, gestor de carteras de bonos globales de Newton IM, lo califica de la siguiente manera: “Los bonos se lanzaron a precios atractivos en comparación con las emisiones gubernamentales existentes y rinden más que los bonos soberanos franceses con vencimiento similar, pese a contar con una calificación de crédito superior”.

Los atractivos precios se explicarían porque la UE quería asegurarse de que la emisión iría bien, pero también porque planea lanzar muchos más bonos en el futuro. Es un escenario que solo acaba de ponerse a funcionar, ya que el objetivo actual es convertirse rápidamente en el tercer emisor de bonos más grande de la eurozona.

Esta oferta constante implica que los bonos de la UE seguirán siendo relativamente baratos en comparación con la deuda. “Además, como el emisor es un ente supranacional y no un país, los índices de referencia de deuda gubernamental no incluirán estos bonos, por lo que habrá una menor demanda por parte de los inversores en índices”, apunta Day.

Day cree que, teniendo en cuenta el esquema de la renta fija actual, los bonos de la UE representan una oportunidad off benchmark interesante y de alta calidad para las carteras de deuda soberana, que ahora mismo no cuentan con muchas oportunidades para generar rendimientos. “Estas emisiones son la piedra angular de las medidas adoptadas para estimular la recuperación de la economía europea, por lo que no pueden fallar”, describe.

La UE, activo refugio

La UE podría desempeñar, en el futuro, un papel como “activo refugio” que podría convertirse en un competidor de los bonos gubernamentales AAA, según expone Julian Le Beron, CIO Core Fixed Income de Allianz Global Investors. “El efecto sobre el precio de estos bonos del gobierno dependerá de la demanda de activos seguros por parte de los inversores”, señala.

La emisión de la UE podría reducir la prima por desglose del euro incluida en el precio de los bonos alemanes y, en general, en las valorizaciones los bonos de máxima calificación crediticia. “A medida que el camino hacia una mayor integración se vuelva más creíble, se acelerará la reducción del riesgo de quiebra del euro”, argumenta el experto en renta fija de Allianz GI.

Asimismo, podría reducir la escasez implícita en los bonos alemanes y convertirse en un competidor en el mercado de bonos. “Debemos considerar que el actor principal que ha producido el efecto de escasez en el Bund es la estructura del programa de compra de bonos del BCE, que se basa en la clave de capital y no en la dimensión de la deuda pública”, analiza Le Beron. Por lo tanto, el banco central posee un porcentaje más alto de bonos del gobierno alemán con respecto a su propia deuda, que otros países del euro. También podría jugar un papel importante como garantía cuando la cantidad pendiente se vuelva notable.

Es gracias a este en el que los rendimientos de los bonos italianos continúan reduciéndose gracias al respaldo de la UE y del BCE. De ahí a que los riesgos de crédito/refinanciación se están reduciendo. “El rendimiento adicional resulta más atractivo para los inversores de la eurozona, donde los tipos de efectivo se mantendrán en terreno negativo durante años”, resalta Day en relación al apetito inversor originado por estas emisiones SURE.

Aun así, considerar ahora los bonos de la UE como un “eurobono” podría ser aún demasiado pretencioso, aunque tiene el potencial para asumir ese papel algún día, tal y como analiza Le Beron: “Cuando la Unión Europea sea capaz de desarrollar su propia política fiscal, con su propio presupuesto y una política de redistribución dentro de la Eurozona, dicho de otro modo, cuando la unión monetaria sea más profunda, será el elemento final para eliminar la fragmentación del mercado del euro”.