"Sin el apoyo del BCE la deuda española estaría al 7% y sin poder financiarnos"

El mercado de deuda es uno de los protagonistas como consecuencia del impacto de la Covid-19, que ha provocado que el Banco Central Europeo (BCE) se lance a respaldar las emisiones y ya ha superado el medio millón de euros en compras de deuda de emergencia, lo que supone que ya haya utilizado el 38% del paquete de estímulos. El organismo presidido por Christine Lagarde ha invertido dicha cantidad en poco más de seis meses desde que entrara en vigor a finales de marzo de este año. Además, la previsión es que complete el importe de dicho programa.

Esta actuación del BCE ha 'inundado' de liquidez el mercado y ha provocado una caída de las rentabilidades de la deuda pública y de la de muchas empresas, por lo que, según muchas voces del mercado, no compensa tomar posiciones teniendo en cuenta el binomio rentabilidad-riesgo. Para hablar de esta actuación y de la visión en renta fija, La Información ha entrevistado a Rafael Valera, CEO de Buy&Hold, con más de 30 años de experiencia en dicho mercado y que cuenta con el fondo B&H Renta Fija, que registró un gran comportamiento el ejercicio pasado.

P. En su fondo de renta fija invierten tanto en deuda pública como privada. ¿Dónde están viendo más oportunidades?

R. Invierte fundamentalmente en deuda privada y muy puntualmente en deuda pública. Lo único que tenemos de deuda pública son bonos de Rumanía. Es un país muy poco endeudado, que no está en el euro, está en la Comunidad Europea. En su día, que no ahora, tuvimos bonos de Turquía. En deuda pública española y países que no pagan nada y “están subvencionados” por el BCE, no invertimos ya que no te paga el riesgo.

No les preocupa que bancos centrales como el BCE y la Fed se muestren a favor de mantener los tipos bajos pese a que la inflación repunte?

Nosotros lo de que la inflación repunte es una discusión que empieza a ser antigua porque llevo oyéndola desde hace 15 años... Que los bancos centrales, si subiera la inflación les encantaría porque es la forma de desendeudar a los países con el impuesto de la inflación, que penaliza sobre todo a los más jóvenes o a los que no tienen bienes o riqueza. La inflación es el 'impuesto a los pobres'. Si tienes inflación todos los años, los que tienen deuda al final los activos suben y tu deuda disminuye. Si te llevas un 3% en interés compuesto a 10 años pues casi debes la mitad.

Esa sería la 'carta a los reyes magos' de un banco central o un gobernante que no piense en la siguiente legislatura sino en cómo va a devolver la deuda las siguientes generaciones, aunque no se si alguno lo pensará... Los chinos sí lo piensan porque no tienen elecciones y son planes a largo plazo o gobernantes responsables... Esos que piensan así les interesa mucho que haya un mínimo de inflación, lo que pasa que la inflación hay muchos factores. Puedes aumentar la masa monetaria y si se dedica a comprar deuda pública y no les llega a los ciudadanos pues el consumo lo mismo no se reactiva e incluso, en situación de crisis, el ahorro puede aumentar y el consumo caer y la inflación bajar.

Ahora vemos que hay una presión a la baja de precios. Los vuelos son mucho más baratos que hace años y los 'market place' te ofrecen una información sobre precios o Google que hace que tú conozcas diversos precios de referencia sobre determinados productos. Además, hay un tercer factor que es el demográfico. Europa es vieja y España es, dentro de los viejos, los más viejos. Entonces un señor de 60 ó 70 años no se va a comprar otra casa ya que la tiene pagada y si la obsolescencia se lo permite no cambiará de nevera, televisión... ¿Quién consume? El joven. Se tiene que comprar una casa, formar una familia, amueblar la casa, comprar el carrito del niño... Ahí tienes consumo. Entonces la piramide poblacional sana ayuda mucho y tienes inflación sana o un mínimo, al menos. La deflación no es buena consejera de la economía ya que si esperas que sigan cayendo los precios pues no te compras el coche y esperas a que caiga algo el precio.

Con el impacto de la Covid-19 se habla de que muchas empresas que tenían el rating de grado de inversión lo pierdan. ¿Es preocupante este escenario?

A mi las agencias de rating me dejaron de preocupar en 2007. Es un indicador más para los bancos centrales que compran deuda 'investment grade' pero a mi lo que me preocupa es la evolución de las compañías más que los rating. Lo que diga un analista de las agencias de rating me importa lo mismo que lo que pueda decir un analista de JP Morgan sobre una acción. Me importa saber si el accionista que hay detrás de la compañía está dispuesto a ampliar capital si es necesario o no lo está porque no lo tiene.

¿En qué sectores están viendo las mejores oportunidades en renta fija privada?

En renta fija las mejores oportunidades las estamos viendo en el sector bancario, sobre todo en deuda subordinada porque si algo han hecho en esta última década es fortalecer sus balances. El foco del regulador está en la solvencia de los bancos, no tanto en su rentabilidad, o no lo ha estado, aunque ahora a Luis de Guindos le preocupe la rentabilidad de los bancos y haya estado poniendo el foco en la solvencia en vez de sobre el retorno del capital. Pensamos que los bancos van a seguir con retornos sobre el capital bajos y con una solvencia que, aunque se pueda ver mermada, no tendrán inconvenientes en hacer frente a sus deudas. Lo vemos bien como bonistas y no como accionistas.

Otra oportunidad la vemos en compañías castigadas como las aerolíneas ya que algunas tienen caja neta, no tienen deuda y es interesante poderles prestar. O fabricantes de motores de aviones como Roll Royce que son compañías que te pagan un 'premio' porque ahora son sectores poco apetecibles. IAG y Amadeus han ampliado capital... Prestarles ahora nos parece interesante porque son compañías que van a seguir estando ahí. Al final hay que tener carteras muy diversificadas y aprovechar las oportunidades en los sectores que te he dicho.

En las que no vemos oportunidades es en la deuda pública, ningún valor en compañías con unas calificaciones crediticias muy altas que sus bonos están en rentabilidades negativas o cercanas a cero. Ahí procuramos no estar ya que el riesgo-recompensa no tiene gran recorrido.

¿Cómo veis el respaldo del ICO en los pagarés y el del BCE en las emisiones de deuda?

Lo vemos positivo por el lado de que da liquidez al mercado y apoya al tejido industrial español. Los créditos a pymes veremos en marzo del año que viene que se comienza a devolver el grueso si la economía no se pone a funcionar... pues habrá otra carencia en los plazos o lo veo bastante complicado.

Las compras del BCE, ¿han manipulado mucho el mercado de deuda?

Totalmente. En España, con una deuda sobre PIB superior a la que teníamos en 2011, sin Presupuestos y sin certidumbre, somos el país que más tiempo ha estado confinado y el que más castigo económico ha tenido... No se, saquemos conclusiones. En ese sentido, pues sin ese apoyo la deuda estaría con unos tipos al 6% y al 7%, es decir, sin poder financiarnos y lo contrario es engañarnos. Cuando saca pecho tal político no es que nos compren bonos porque seamos los más atractivos del mundo mundial sino porque el BCE está ahí comprando bonos y también los bancos con los títulos que se han ido haciendo con las inyecciones de liquidez a la banca, que al final el consumo de capital por comprar bonos del Gobierno es cero.

Lo vimos en 2011. Allí los tipos se fueron al 6% y 7% y teníamos menos pensionistas que en 2020, había un fondo de pensiones de reserva que ahora no existe. Es decir, había una serie de cosas que ahora no es que hayamos ido a mejor sino a peor. Ha aumentado el número de pensionistas, ahora nos vamos a financiar vía deuda.

Ahora cada español tiene una deuda en torno a 30.000 euros y se pagará si el BCE nos sigue apoyando. La diferencia con Italia es que aquí casi toda la deuda pública se la debemos a extranjeros y en Italia una alta parte es comprada por los propios italianos. Solo hay que ver el caso de Grecia cuando Varoufakis se puso 'gallito'. Yo la deuda pública me la tomaría en serio, aunque yo no me presento a las elecciones. Ahora por el apoyo del BCE pero yo estoy viendo como sacan pecho por financiarnos a tipos negativos, y sí, pero ¿por cuánto tiempo? Eso es lo que yo no sé. Tampoco me pongo 'corto' en deuda pública porque no se cuánto tiempo estaremos así.

Cuentan con el B&H Flexible, que combina renta variable y fija, ¿Cuál es el comportamiento de los últimos meses y los cambios que estáis haciendo en cartera?

Estamos muy estables. Con un 45% de exposición a bolsa, que es aumentar un poco respecto al año pasado ya que aumentamos a comienzos de año y algo más tras el impacto de la Covid-19 y en renta fija de ese fondo es una renta fija más agresiva que la del fondo puramente de renta fija, con más yield y más cercana al 'equity'. Yo creo que vamos a seguir así de aquí a final de año. El año pasado el fondo dio un +20%, ahora estamos en torno a un -5% y va recuperando bien.