Buy & Hold aumenta sector aéreo tras el castigo y la poca disrupción tecnológica

Buy & Hold ha realizado cambios en los últimos meses. La gestora 'value' ha celebrado un desayuno informativo con medios de comunicación para informar de cómo marchan los nueve primeros meses del año y explicar los cambios que han hecho en renta variable, entre los que destaca ganar más peso en el sector aéreo (IAG y Boeing) e irrumpir en Bankinter, el "mejor banco del sector financiero español" para sus gestores.

Julián Pascual, presidente de la gestora, y Rafael Valera, consejero delegado, han dado la visión de mercado que tiene Buy & Hold. La presentación ha servido para destacar la importancia del 'value', algo castigado en los últimos meses, y han resaltado la importancia de analizar "caso por caso, compañía por compañía", no por la razón de que simplemente se encuentren cotizando por debajo de su valor real de mercado.

Las apuestas de la gestora son claras: ganar peso en el sector aéreo e irrumpir en Bankinter. La primera estrategia ha pasado por aumentar su exposición a IAG y Boeing, un sector poco afectado por la disrupción tecnológica que se está produciendo en otros ya que, "para ir de un punto a otro del planeta todavía no se ha inventado el teletransporte".

El componente tecnológico a la hora de invertir parece vital, vista las fuertes caídas que se han producido en otros sectores. Julián Pascual ha destacado dos: el sector retail y el de automóviles. De hecho, ha señalado como la llegada de internet ha vuelto más complicado el negocio para compañías como Inditex y otras del sector, aunque "las grandes soportan mejor las dificultades". Clara alusión a la irrupción de Amazon, que ha provocado que la rentabilidad sea mucho menor en el resto.

El otro caso es el de automóviles. "Castigados claramente por dos factores como son el coche eléctrico y la aparición del coche autónomo", según señala Julián Pascual. De hecho, el dato es claro: la penetración del carnet de conducir ha caído en los últimos años y pone de manifiesto la multitud de alternativas que hay. Además, "el coche autónomo hará más barato la movilidad ya que el 50% del coste de las nuevas plataformas es por el chófer". Por tanto, se muestra categórico al afirmar que "el castigo no es ilógico y hay razones fundamentales detrás".

La gestora, en los últimos semestres ha rotado su cartera de industriales "en las que han aprendido a base de golpes", según señala Rafael Valera, a otras compañías con más calidad y tecnología. De hecho, fueron una de las primeras firmas españolas en irrumpir en las FAANGs, al contar con una exposición relevante a empresas como Facebook, Google, Amazon, Microsoft o Tencent.

La irrupción en Bankinter guarda consonancia con la entrada de otros 'value' en los bancos. No obstante, se desmarcan de la visión global ya que únicamente lo hacen en dicha entidad y justifican esta entrada en que "es el mejor banco de todo el sector financiero español, ha superado el beneficio de antes de la crisis, cotiza a buenos múltiplos y es el único banco que tiene dueño, lo que evidencia aquello de con mi dinero no se juega".

Con esta visión de mercado, los resultados de Buy & Hold son muy positivos en 2019. En su fondo de renta variable se anotan una subida del 14,1% durante este año, por lo que evitan las caídas que viven otros 'value' del sector. Por su parte, el mixto (renta variable y renta fija) sube un 11,2% mientras que el de renta fija no saca partido al rally de la deuda pública y avanza un 8,6% debido a su estrategia bajista en algunos de estos productos.

Devolverá comisiones si no gana dinero

La gestora ha lanzado la segunda edición del primer fondo español que devolvía comisiones si no ganaba dinero. En esta ocasión, ha lanzado la serie especial (D) para su fondo de renta fija, BH Renta Fija, en la que se comprometen los socios a devolver todas las comisiones de gestión a los clientes que permanezcan invertidos 24 meses y no hayan ganado dinero. La firma, que ha recibido el visto bueno de la CNMV, señala que se beneficiarán de esta promoción los que opten por invertir una cantidad mínima de 5.000 euros entre septiembre y el 31 de diciembre de este año.