Caixa se la juega a la gestión discrecional para crecer en 3.500 millones al año

Caixabank Asset Management apuesta fuerte por la gestión discrecional. La gestora de fondos de la entidad catalana, líder en España, ya gestiona un patrimonio de 24.300 millones de euros en carteras y ha lanzado su nueva gama de fondos 'master', 12 fondos de inversión que les permitirán cubrir todo el universo, para hacerse aún más fuerte, a la vez que trabaja en una tercera línea, que lanzará en los próximos meses, para complementar tanto la oferta de 'Smart Money' como la de 'master'.

La entidad catalana es ambiciosa y prevé un gran crecimiento en la gestión discrecional (las decisiones de comprar y vender son tomadas por un gestor o un asesor de inversiones para la cuenta del partícipe). De hecho, prevén crecer entre 3.500 millones y 4.000 millones de euros al año, lo que supone, como mínimo, un 15% en el caso de crecer en línea con el primer dato.

El objetivo, tal y como ha señalado Víctor Allende, director ejecutivo de CaixaBank Banca Privada y Banca Premier en la presentación a periodistas de su nueva estrategia en fondos de inversión, es "caminar hacia la transparencia y evitar conflictos de intereses al reflejar un pago explícito al partícipe por este tipo de servicio". Con la línea 'master' la gestora ha llegado a acuerdos de 'advisory' con grandes gestoras internacionales y opta por "comprar compañías directas y no fondos". De hecho, estos acuerdos hacen que la gestión sea muy similar pero "los costes se reducen entre un 10% y un 12%, que 'va en vena' al cliente".

Mira también Caixa lanza 12 nuevos fondos 'master': la CNMV alerta del alto riesgo en renta fija

Los fondos 'master' que cuentan con este acuerdo 'advisory' harán que la gestora de Caixabank gestione una parte de la cartera del producto en ideas de inversión propias y entre cuatro y cinco euros de cada diez en las estrategias que digan las firmas extranjeras. Por ejemplo, en renta fija destacan Robeco y Amundi mientras que en las de renta variable destacan las gestoras de JP Morgan, Morgan Stanley y Nomura. Por tanto, "permite sumar el conocimiento de estas firmas en dichos segmentos", tal y como señala el directivo.

La gestora ha optado por este mandato de asesoramiento y no por los tradicionales ya que los fondos de inversión serán propios de la entidad y permitirán una "gran flexibilidad" para realizar ajustes en su cartera. De hecho, las gestoras internacionales serán las que pasen las carteras todos los días y Caixabank la que ejecute las órdenes de compra o venta. De hecho, solo los fondos alternativos no cuentan con mandatos de terceros ya que "es más difícil y por eso no los hay" y apuestan por ser un fondo de fondos.

Caixabank orienta su política de crecimiento de manera contraria a la mayoría de firmas del sector. Mientras otras gestoras optan por fondos perfilados, que cuentan con comisiones implícitas (menos visibles), la firma catalana decide apostar por la gestión discrrecional y el pago explícito ya que "debemos ir en esta línea, para aumentar la transparencia", concluye Víctor Allende.