La CNMV suspende en bolsa a Mediaset ante la posible opa desde su matriz MFE

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido "cautelarmente y con efectos inmediatos" la cotización de Mediaset España "mientras es difundida una información relevante sobre la entidad". Según informa hoy Bloomberg, Media for Europe, la cadena controlada por la familia del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi está analizando la compra del 45% que no controla de su unidad español para una fusión de ambos grupos de televisión, como avanzó 'La Información'.

En el momento del anuncio de la suspensión, a las 10.07 horas, los títulos de Mediaset subían el 2,30% en la Bolsa española, hasta los 5,1 euros por acción. En el acumulado del año, la compañía se revaloriza el 24,57%. La compañía tiene capitalización bursátil de casi 1.600 millones de euros.

A finales de febrero, el dueño de Telecinco y Cuatro activó un plan de recompra de acciones de hasta el 10% del capital social con el objetivo de amortizarlas para mejorar las métricas bursátiles del valor, aunque en la práctica supondrá un aumento de participación de su accionista mayoritario con el que pretende fusionarse a lo largo de 2022.

Según documentos presentados por el grupo, Media for Europe NV controla el 55,6% de la filial española que dirige Paolo Vasile, casi un 5% más que su declaración ante la CNMV. Tras la recompra de acciones, el holding con sede en Países Bajos superará el 60% del capital de Mediaset España.

Mientras MFE refuerza su controla sobre Mediaset España, la compañía ha nombrado como nuevo presidente al banquero de inversión Borja Prado. En paralelo, el grupo italiano sigue elevando su control sobre ProSieben SAT.1, el gigante de la televisión alemana donde ya controla cerca del 25% del capital a través de MFE y Mediaset España.

El objetivo de la fusión es reducir costes, generar sinergias e impulsar la inversión en tecnología con una plataforma unificada que compita con los gigantes del streaming Netflix, Amazon Prima, HBO o Disney+ que se están haciendo con el mercado audiovisual.

Mediaset anunció sus planes de crear el nuevo grupo MFE con sede en Países Bajos en 2019, pero encontró la oposición de Vivendi y Vincent Bolloré, que controlaba algo más de un tercio de las acciones de la antigua Mediaset Italia. El desencuentro llegó a los tribunales pero ambas partes alcanzaron un acuerdo a mediados de 2021 para desbloquear la operación.