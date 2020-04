Caixa y Mutua rebalancean su gestión discrecional de carteras hacia más riesgo

La gestión discrecional de carteras ha ganado relevancia durante el crash de los mercados como consecuencia de la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus. Los inversores que optaron por este servicio están viendo la relevancia de que sea el gestor, y no ellos, los que gestionen sus inversiones y tomen las decisiones de comprar y vender ciertos activos, evitando caer presos del 'pánico' ante un crash de los mercados que ha sido muy rápido y doloroso: el Ibex ya cae un 30% en 2020 y la ansiada y esperada recuperación parece que tardará en llegar.

Este servicio tiene un gran ventaja al no regirse por una filosofía de inversión concreta y es adaptable según el escenario de mercado. Esta poca flexibilidad de algunos fondos es lo que ha asestado un duro golpe a la industria de fondos de inversión puesto que numerosos partícipes han decidido liquidar las posiciones que tenían en los fondos ante el crash de los mercados. Solo durante las tres primeras semanas de marzo las salidas ascendieron hasta los 5.1000 millones de euros, según avanzaba de manera extraordinaria Inverco.

Dos de las gestoras que se han mostrado más activas, a tenor de las comunicaciones remitidas a la CNMV, han sido Caixabank y Mutuactivos. La gestora de fondos de la entidad catalana, la mayor de nuestro país por volumen de patrimonio gestionado, "ha efectuado un rebalanceo de parte del patrimonio de algunos fondos de renta fija que componen las Carteras Master para invertir en otros fondos Master, entre otros, fondos de renta variable Europa, USA y Emergentes según los perfiles de las carteras y adaptarse así a los movimientos del mercado ya que la gestión discrecional de carteras permite esta flexibilidad", según señalan desde la propia firma a La Información.

Mira también La CNMV podrá autorizar a las gestoras a establecer preavisos para reembolsos

Los gestores de Caixabank AM decidieron, ante este escenario, realizar reembolsos de los fondos Caixabank Master Renta Fija Advised By y Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 1-3 Advised By. En el primero, el patrimonio del fondo ha disminuido en un 25,92%, pasando de los 996,2 millones a los 737 millones de euros mientras que en el segundo el patrimonio se reducía en un 22,43%, hasta los 2.980 millones frente a los 3.830 millones que tenía antes de dichas retiradas. Cuantías considerables en ambos fondos ya que Caixabank es la gestora líder de España en gestión discrecional de carteras

Estos cambios realizados por Caixabank en su gestión discrecional también han sido habituales en las últimas semanas en Mutuactivos. La gestora de fondos del grupo Mutua debido a la supervisión de la CNMV notifica reembolsos que en realidad, según esgrime la propia compañía, es un rebalanceo en sus carteras. En este caso, algunas de las salidas de dinero, superiores al 20% del patrimonio, se producían de productos como el Mutuafondo Bolsas Emergentes, el Mutuafondo Renta Fija Emergente y el Mutuafondo Renta Variable Internacional.

Desde Mutuactivos señalan a La Información, a raíz de estos rebalanceos, que "estamos ante un escenario muy complejo de gestionar, sobre todo por la sobreventa de activos que se está produciendo". En renta fija "hemos subido un poco el riesgo y hemos aprovechado las caídas para comprar deuda periférica, subordinada e híbridos. Estamos siendo muy cautos a la hora de añadir riesgo y los fondos continúan preservando una liquidez de en torno al 15%.

Mira también Kutxa lanza un fondo a vencimiento en 2023 en pleno desplome de la renta fija

Por su parte, en renta variable han pasado de estar un 92% invertidos en bolsa a alcanzar el 100%. "Estamos sustituyendo en cartera compañías más frágiles por otras de mayor calidad y con precios atractivos. Por ejemplo, hemos tomado posiciones en Red Eléctrica, Enagás, Amadeus, Aena o ASML, todas ellas con pocos problemas de financiación y que van a ser muy solventes. Ahora las estamos pudiendo comprar a precios un 15-20% e incluso un 30% por debajo de los niveles anteriores".

Estos cambios se han producido en una semana de novedades para el sector de los fondos de inversión. El Gobierno, a través de CNMV y con el objetivo de evitar que los reembolsos deriven en problemas de iliquidez, ha concedido al supervisor del mercado que autorice a las sociedades gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) a establecer plazos de preaviso que les permitan hacer frente a un escenario de reembolsos masivos. Esta medida forma parte del Real Decreto-ley con las nuevas medidas económicas aprobadas por el Gobierno para hacer frente al coronavirus y dicha potestad será "de manera temporal y justificando la necesidad y proporcionalidad de la medida".