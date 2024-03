¿Crisis o excesos en la tecnología? Bezos, Zuckerberg y Buffett venden acciones

Cuando los grandes inversores de Wall Street hacen importantes movimientos en sus carteras, el resto del mundo se da cuenta de qué algo sucede. Durante el mes de febrero y en último trimestre, grandes pesos pesados e importantes directivos han realizado grandes ventas de acciones en el mercado mientras las cosas van bien.

La venta de acciones está sucediendo además en diferentes industrias y sectores. Jeff Bezos ha vendido recientemente acciones de Amazon por valor de 8.500 millones de dólares, el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, se ha deshecho de 150 millones de dólares en acciones del banco y Mark Zuckerberg, de Meta, también ha obtenido importantes beneficios al vender acciones del gigante de las redes sociales.

Otros grandes inversores, entre ellos FundSmith, con sede en Londres, y Third Point y Tiger Global, ambos de Nueva York, redujeron sus participaciones en Microsoft durante el trimestre anterior antes de que el gigante del software alcanzase los 3 billones de dólares en valor de mercado gracias al furor de la Inteligencia artificial.

A su vez, Berkshire Hathaway, la compañía gestionada por Warren Buffet, también redujo su participación en Apple a finales de 2023 cuando vendió el 1% de su cartera, aunque mantiene una posición de 174.000 millones en la empresa de Cupertino. En el caso de Berkshire, se da además la circunstancia de que acumula una posición de liquidez récord de 167.000 millones de dólares, casi 40 mil millones de dólares más en el transcurso del año.

A medida que índices como el S&P 500, Dow Jones y el Nasdaq 100 han frenado el entusiasmo de las semanas previas, la inflación aumentó en enero un 0,3%, según el indicador PCE ( gasto del consumidor en Estados Unidos), y se produce una desaceleración lenta pero gradual de la economía norteamericana, la pregunta es: ¿están los grandes inversores de Wall Street liquidando sus carteras y retirándose ahora que pueden, o hay otros intereses en juego?

Siempre es difícil entender las motivaciones de cualquiera estos grandes inversores y directivos para vender. Puede deberse a necesidades de diversificación, liquidez, o cambios internos en las compañías. Carlos Farrás, socio fundador de DPM finanzas, cree que “si las acciones de sus compañías estuviesen cotizando con descuento, no los veríamos vendiendo. No ven sus compañías baratas, por lo que no son noticias positivas”, asegura.

Regulación de la SEC y el comportamiento de los 'insiders'

La norma 10b5-1, establecida por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), permite a los ejecutivos en activo ('insiders') de empresas cotizadas planificar con antelación la compra o venta de acciones propias, estableciendo un marco que previene acusaciones de negociación con información privilegiada.

Mediante planes escritos predeterminados, se especifican las fechas, precios y cantidades de las transacciones, que deben ser adoptados cuando el ejecutivo en activo no tiene acceso a información material no pública, al mismo tiempo que protegen la integridad del mercado y mantienen la confianza de los inversores.

“Si vemos los indicadores de actividad de compra y venta de 'insiders', estos suelen comprar en mayor proporción en épocas cuando las compañías cotizan a precios atractivos y viceversa. La actividad de compra de 'insiders' está cayendo mes a mes y se sitúa en niveles históricamente bajos, lo que indica que son menos optimistas sobre el mercado en estos momentos”, señala Farrás.

Ventas masivas de acciones e impacto en la estrategia corporativa

La venta de acciones por parte de figuras como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Warren Buffett, refleja no solo sus perspectivas individuales sobre la valoración actual de sus propias empresas, sino que también puede ser indicativa de sus expectativas sobre el mercado en general.

Esto no significa que el mercado vaya a desplomarse o entrar en una corrección pronto, sino más bien un reconocimiento de que estos jugadores podrían haber esperado el mejor momento para obtener liquidez y una evaluación más cautelosa del entorno económico y tecnológico actual. Bezos y Zuckerberg, obtuvieron además importantes pérdidas en 2022.

En cualquier caso, incluso cuando las ventas de acciones han sido planificadas y anunciadas con antelación a las autoridades reguladoras, si las ventas reflejan la percepción del equipo directivo sobre el valor de sus acciones, “esto podría impactar en la estrategia corporativa, favoreciendo los dividendos sobre las recompras de acciones o evitando adquisiciones en un mercado sobrevalorado”, advierte Farrás.

En cuanto al estilo de Buffett de comprar compañías de calidad a precios atractivos, es difícil de implementar en compañías de gran capitalización en estos momentos ya que muy pocas cotizan con descuento y, por tanto, tiene sentido esos niveles de liquidez récord. Sobre todo, sabiendo que la liquidez está rindiendo al 5,5% actualmente en Estados Unidos.