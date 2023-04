Los demócratas piden una solución de "bajo coste" para el First Republic Bank.

El representante del Partido Demócrata de Estados Unidos, Ro Khanna, ha asegurado que la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) debería buscar una "alternativa de menor coste" para rescatar al First Republic Bank mientras el regulador busca en lo que queda de domingo las ofertas finales de los bancos. Todo ello, según los expertos, debe suceder antes de la apertura de los mercados asiáticos.

"Ese es su mandato", dijo Khanna, cuyo distrito incluye parte de Silicon Valley y el área de la Bahía, dijo en el programa 'Face the Nation' de la CBS. "Y ahora mismo, la FDIC puede necesitar trabajar con bancos y capital privado para salvar First Republic". "Ese es el estado en el que estamos", indicó el representante demócrata.

Las autoridades de EEUU están interviniendo después de que las acciones del banco de San Francisco se desplomaran la semana pasada, lo que supone una caída del 97% en lo que va de año. La FDIC ha pedido a bancos como JPMorgan Chase, PNC Financial, US Bancorp y Bank of America, que presenten sus ofertas por la entidad antes de que acabe este domingo y abran los mercados asiáticos, según han comentado varias fuentes a Bloomberg.

A Khanna, demócrata progresista, se le preguntó si los grandes bancos deben ser impedidos de intervenir para rescatar a First Republic y así evitar una mayor concentración de depósitos de las instituciones más pequeñas. Señaló que ahora no era el momento, mientras repetía un llamamiento a un seguro de depósitos ilimitado de la FDIC.

Evitar complicadas e interminables subastas

Una posible opción para First Republic es que los reguladores recurran a una oferta para una solución denominada de mercado abierto que evite declarar formalmente en quiebra a First Republic e incautarla. La caída de las acciones -que deja a la empresa con un valor de mercado de 650 millones de dólares- ha hecho que esa adquisición sea algo más factible. Un proceso de licitación podría evitar las complicadas e interminables subastas que siguieron a las quiebras el mes pasado de Silicon Valley Bank y Signature Bank.

Gary Cohn, exasesor económico del presidente Donald Trump y actual vicepresidente de IBM, dijo que esperaría un anuncio antes de la apertura de los mercados asiáticos este lunes por la mañana. "Lo más probable es que la FDIC se haga con el control y, simultáneamente, revenda el activo al adjudicatario", dijo en declaraciones en la cadena CBS.

Cohn, el cual también es exdirector de operaciones de Goldman Sachs, dejo claro que no está de acuerdo en que deba haber un "seguro ilimitado de la FDIC". "Creo que para mí eso es un poco una carrera hacia el fondo", concluyó.