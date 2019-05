Dia anuncia la dimisión de Borja de la Cierva y Fridman hace efectivo su control

De madrugada, a las 4:12... así ha anunciado Dia en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la dimisión de su hasta ahora Consejero Delegado, Borja de la Cierva y la toma de control efectiva de la cadena de supermercados por parte del magnate ruso Mijaíl Fridman, su principal accionista con el 29% de capital. Tras haber logrado la aceptación en total de un 69,76% del capital a su opa, Fridman sienta ahora en el consejo de Administración de Dia a cinco hombres de confianza como requisito previo a la ampliación de capital de 500 millones a la que se comprometió para salvar a la firma.

Los cambios se producen después de que Dia haya logrado un acuerdo 'in extremis' con el Banco Santander para refinanciar su deuda y evitar que entrase en preconcurso. De este modo, Karl-Heinz Holland (ex CEO de Lidl) será quien sustituya a De la Cierva. La cadena ha procedido al nombramiento por cooptación de Stephan DuCharme, creador del ‘Mercadona ruso’ X5 Group, como Presidente del Consejo de Administración y a Michael Joseph Casey, Sergio Antonio Ferreira Dias (ex ejecutivo de Carrefour y Louis Vuitton) y Karl-Heinz Holland como consejeros externos dominicales a propuesta de LetterOne, el vehículo de inversión de Fridman, y a Christian Couvreux y José Wahnon Levy como consejeros independientes.

En concreto, Christian Couvreux, Stephan DuCharme y Jaime García-Legaz Ponce han sido nombrados miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Mientras que el brasileño Sergio Antonio Ferreira Dias y José Wahnon Levy han sido nombrados miembros de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.

La cadena de supermercados también ha aceptado las dimisiones presentadas por los actuales Secretario y Vicesecretario del Consejo de Administración, don Ramiro Rivera Romero y don Miguel Ángel Iglesias Peinado, y ha nombrado a Álvaro López-Jorrín Hernández y a Lisa Giroux como nuevos Secretario y Vicesecretaria del Consejo de Administración. Por último, han presentado sus dimisiones como consejeros Richard Golding, Mariano Martín Mampaso, Antonio Urcelay Alonso, María Garaña Corces, Julián Díaz González y Angela Spindler.

Acuerdo con la banca

Después de unas jornadas de infarto, con la supervivencia de Dia pendiendo de un hilo, Fridman ha logrado finalmente el compromiso de los 17 bancos acreedores de refinanciar la deuda hasta 2023 o de refinanciar el bono que vence en 2021 emitiendo hasta 400 millones más de deuda. Además, Letterone ha conseguido de los bancos elevar la financiación existente con 380 millones de euros adicionales repartidos en tres tramos: una línea de financiación de 200 millones por tres años, otra por 100 millones hasta 2022 y una última de 80 millones por un año destinada a ponerse al día con los proveedores, con quienes no se ha portado bien en 2019.

Por otra parte, la CNMV se encuentra analizando las declaraciones y el tuit de la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, confirmando que había alcanzado el acuerdo con Fridman, que permite evitar la quiebra y el concurso de acreedores de Dia, según confirman fuentes del regulador a Europa Press.