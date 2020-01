Así fue la primera rueda de prensa del BCE en 2020 con Lagarde...y De Guindos

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener los tipos de interés en el 0% y el resto de tasas como estaban. También mantendrá en los 20.000 millones de euros al mes el nivel de recompras de activos. La autoridad monetaria ha confirmado el inicio de la revisión estratégica de la política de tipos de interés a lo largo de 2020. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el vicepresidente, Luis de Guindos, explican desde las 14:30 los detalles de las decisiones de la institución.

Comentarios y rueda de prensa

15:30 Concluye la rueda de prensa con una pregunta sobre la inminente salida del Reino Unido de la UE. Sobre el impacto del Brexit a partir del 31 de enero, Lagarde muestra su confianza sobre los preparativos para ello y considera que el sistema financiero está listo para ello. "Tenemos buenas razones para creer que los bancos están bien preparados para el Brexit".

15:·29 De nuevo, sobre la relación de la política monetaria y el cambio climático, Lagarde considera que hay que pasar a la acción pero no hay que pararse y se deben tomar decisiones. "Sobre el cambio climático, sé que tendremos un debate sobre si debería ser el papel de los bancos centrales. También soy consciente del peligro de no hacer nada. No intentarlo ya está fallando (...) No soy una presidenta despótica. Todos los puntos de vista son bienvenidos. Pero al final del día y al final del proceso, tenemos que publicar una decisión de política monetaria"

15:25 Lagarde recalca que se están produciendo algunos movimientos en la política fiscal de los gobiernos del euro. "A nivel de la zona del euro, hay una expansión fiscal muy leve mientras hablamos. Dos de los países que tienen espacio fiscal ahora están estudiando seriamente cómo expandirse más fiscalmente con sus respectivos presupuestos. En este sentido hay progreso".

15:22 Sobre la revisión de la estrategia monetaria para poder subir los tipos, Lagarde hace referencia al último ciclo al alza en la zona euro que se produjo hace 16 años. "No podemos operar como lo hicimos en 2003, lo que no significa que tengamos que cambiar esto, aquello y lo otro, pero tenemos que analizar de manera exhaustiva la efectividad de nuestra política monetaria".

Cambio climático y crecimiento

15:15 La presidenta del BCE expresa su preocupación por el crecimiento económico, una de las claves fundamentales para entender el actual escenario de tipos. "Me preocupan las bajas tasas, porque se basan en un bajo crecimiento. Preferiría tener un crecimiento mucho más alto, tasas más altas... Pero esta no es la situación que tenemos en este momento. Vamos a ver los posibles efectos secundarios de las bajas tasas como parte de nuestra revisión de estrategia".

15:10 Más allá de las reponsabilidades del BCE, Lagarde responde a las preguntas de los periodistas sobre el cambio climático y las capacidades que tiene el banco central para sumarse a esta lucha. "El cambio climático es responsabilidad de todos, donde sea que él o ella esté para combatir el cambio climático y los riesgos para la biodiversidad (...) Los ríos pequeños hacen grandes océanos, cuando están bien protegidos. El medio ambiente y la sostenibilidad son muy importantes en nuestra revisión de la estrategia. Hay trabajo en curso en varios departamentos del BCE de que el cambio climático está integrado en términos de evaluación de riesgos, modelos, pronósticos...".

El 'tiering' está funcionando

15:06 Cuestionada sobre la última de las medidas puesta en marcha a finales del pasado año, el sistema de compensación en escalones a la liquidez de los bancos, Lagarde considera que va por buen camino. "El sistema de niveles [tiering] ha demostrado ser efectivo, no hay dudas al respecto". En este sentido, el BCE ha mantenido la facilidad de depósito en el -0,5% en su reunión de hoy, aunque las entidades financieras se están beneficiando de estas 'deducciones' sobre la liquidez que reciben.

15:04 Lagarde hace referencia a la revisión estratégica de la política monetaria, pero sin concretar ninguna medida. "Vamos a revisar una gran cantidad de problemas. La revisión tendrá que ver con la forma en que cumplimos, cómo medimos, cómo nos comunicamos en lo que respecta a la toma de decisiones, publicación, divulgación... Escucharemos las expectativas de las personas [en relación a la banca] para comprender mejor sus preocupaciones"·

14:58 Lagarde: "El acuerdo comercial entre EE. UU. y China ha reducido ligeramente la incertidumbre, pero es necesario evaluar el impacto sobre la base neta para la zona del euro. (...) El papel del BCE y del Eurosistema, en general, es lograr la estabilidad de precios. Y una de las vías para lograrlo es garantizar que haya un crecimiento en nuestras economías".

Los gobiernos deben arrimar el hombro

14:52 Lagarde: "El Consejo de Gobierno acoge con satisfacción el llamamiento del Eurogrupo en diciembre para obtener respuestas fiscales diferenciadas y su disposición a coordinarlos. En los países donde la deuda pública es alta, los gobiernos deben seguir políticas prudentes y cumplir con los objetivos de equilibrio estructural. El comercio [internaqcional] es en realidad un elemento importante en nuestras consideraciones y en la evaluación de los riesgos a la baja"

14:50 Lagarde: "Para obtener todos los beneficios de nuestras medidas de política monetaria, otras áreas de política deben contribuir de manera más decisiva a aumentar el potencial de crecimiento a más largo plazo, respaldar la demanda agregada en la coyuntura actual y reducir las vulnerabilidades. La implementación de políticas estructurales en los países de la zona del euro debe intensificarse sustancialmente para impulsar la productividad y el potencial de crecimiento de la zona del euro, reducir el desempleo estructural y aumentar la resiliencia

14:47 Lagarde y la inflación: "Todavía es necesario un amplio grado de acomodación monetaria para la continua y sólida convergencia de la inflación a niveles inferiores, pero cercanos, al 2% a mediano plazo. El crecimiento de los préstamos a empresas y hogares se mantuvo sólido, beneficiándose del apoyo continuo brindado por nuestra postura acomodaticia de política monetaria que se refleja en tasas muy bajas de préstamos bancarios".

14:44 Lagarde: "Nuestra orientación a futuro (forward guidance) garantizará que las condiciones financieras se ajusten de acuerdo con los cambios en las perspectivas de inflación. El Consejo de Gobierno está preparado para ajustar todos sus instrumentos, según corresponda, para garantizar que la inflación avance hacia su objetivo de manera sostenida, en línea con su compromiso con la simetría, pero los riesgos se han vuelto menos pronunciados a medida que parte de la incertidumbre que rodea al comercio internacional está disminuyendo"

Inflación moderada

14:39 Lagarde: "Si bien la evolución de la inflación sigue siendo moderada en general, hay algunas señales de un aumento moderado en la inflación subyacente en línea con las expectativas. (...) A la luz de la persistente perspectiva de inflación moderada, la política monetaria debe mantenerse muy acomodaticia durante un período prolongado de tiempo para apoyar las presiones inflacionarias subyacentes y la evolución de la inflación general a medio plazo. Las medidas de política monetaria que se desarrollan están respaldando condiciones de financiación favorables para todos los sectores de la economía. En particular, las condiciones de endeudamiento más fáciles para las empresas y los hogares respaldan el gasto del consumidor y la inversión empresarial".

14:35 Lagarde: "El Consejo de Gobierno decidió lanzar una revisión de la estrategia de política monetaria del BCE. (...) Los datos entrantes desde nuestra última reunión están en línea con nuestro escenario base de crecimiento continuo, pero moderado, de la economía de la zona del euro La debilidad en el sector manufacturero sigue siendo un lastre para el impulso del crecimiento de la zona del euro. Además, aunque se desacelera, el crecimiento del empleo y el aumento de los salarios continúan apoyando la resistencia de la economía de la zona del euro".

Tipos bajos, el tiempo que sea necesario

14:33 Lagarde: "Esperamos que las compras netas se ejecuten durante el tiempo que sea necesario para reforzar el impacto acomodaticio de nuestras tasas de interés y que finalicen poco antes de comenzar a aumentar las tasas de interés clave del BCE. Tenemos la intención de continuar reinvirtiendo, en su totalidad, los pagos del principal de los valores que vencen comprados bajo la APP durante un período prolongado después de la fecha en que comenzamos a elevar las tasas de interés clave del BCE"

14:30 Lagarde: "Esperamos que las tasas de interés del BCE se mantengan en sus niveles actuales o más bajos hasta que veamos que las perspectivas de inflación convergen sólidamente a un nivel suficientemente cercano, pero inferior al 2% dentro de nuestro horizonte de proyección, y hasta que la convergencia se haya reflejado consistentemente en la dinámica subyacente de la inflación"