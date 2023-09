El dueño del Final Fantasy se queda tocado y hundido tras perder un 30% de su valor

La desarrolladora de videojuegos japonesa, Square Enix Holdings, ha perdido cerca de 2.000 millones de dólares en la Bolsa de Tokio desde que la última entrega del videojuego Final Fantasy recibiera críticas muy negativas. En estos momentos las dudas florecen para los inversores, informa Bloomberg, ya que sospechan que una de las carreras más destacadas de la industria de los videojuegos está llegando a su fin, después de casi 40 años en el mercado.

La firma con sede en Tokio ha tenido numerosos fracasos a la hora de crear otra serie que pueda impulsar sus ventas. En los últimos años ha quedado en un segundo escalón en términos de valor de mercado por detrás de Camcom Co. y Activision Bizzard Inc. La pérdida de valor de la compañía avisa al resto de empresas de la industria sobre la importancia en cuanto al control de calidad y a la planificación de productos.

Durante la última década Square Enix multiplicó su valor por cinco gracias al impulso del videojuego Final Fantasy. Sin embargo, la última edición, puesta a la venta en junio, supuso un gran fracaso, que se agravó en agosto después de que la empresa publicara resultados en los que mostraba una disminución de los beneficios. Las acciones han caído casi un 30% desde comienzos de verano y parece que les queda mucho recorrido aún para recuperar su valor. El pasado miércoles sus títulos cayeron un 0,69%, alcanzando su nivel más bajo desde mayo del año pasado. Desde el consenso de Bloomberg han reducido el precio objetivo de la desarrolladora de videojuegos.

"Abastecer el mercado con juegos inacabados, malos o no probados es un movimiento equivocado", dijo Michael Prefontaine, desarrollador con sede en Tokio. Michael ha enumerado a Marvel's Avengers, Forspoken y The DioField Chronicle como ejemplos de juegos que no han sido bien aceptados por el mercado. Bloomberg informa que los empleados actuales y antiguos de Square Enix culpan a la empresa por el enfoque que han decidido mantener para que cada proyecto sea feudo de un solo productor.

Por otro lado señalan a los productores como responsables por no manejar una documentación adecuada y por la inexistencia de una estructuración correcta del equipo. Así, los resultados que han conseguido son muy volátiles. Algunos de los juegos recientes que ha creado la compañía han recibido críticas muy positivas, mientras que otros, como por ejemplo el Forspoken, no han conseguido encontrar un buen recibimiento.

Takashi Kiryu, nuevo director ejecutivo de la compañía

Takashi Kiryu, nuevo director ejecutivo de la compañía desde junio, ha asegurado que el principal objetivo de Square Enix Holdings es reducir el número de videojuegos de menos repercusión y disminuir la externalización de la producción para centrarse en juegos con grandes presupuestos para mejorar así la rentabilidad de la empresa.

Los analistas por su parte no tienen grandes expectativas respecto a la recuperación de la compañía. El especialista de UBS Securities, Kenji Fukuyama, señala que ni con estas nuevas estrategias van a lograr que se mejoren de una manera significativa los beneficios. Además, indica que la empresa ha estado dormida durante mucho tiempo y va a ser difícil que renganchen a los aficionados, ya que parece que se les ha acabado la paciencia y están cansados de ver videojuegos adaptados a las plataformas móviles.

"Estamos preocupados por la estructura del desarrollo de los juegos de la empresa y por el control de calidad de estos, lo que podría limitar su rendimiento a largo plazo", escribió Yijia Zhai, analista de Macquarie Capital Securities Japan, en una carta a los clientes, manteniendo una calificación de rendimiento superior en la empresa. "Square Enix tiene problemas con su producción de juegos", dijo Serkan Toto, consultor de la industria de tecnológica con sede en Tokio, quien comentó que muchos de los juegos de la empresa son "bastante convencionales" y no aspiran a convertirse en éxitos de ventas.