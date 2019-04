El caos del Brexit le cuesta a Reino Unido más de 4 millones de euros cada hora 

La economía británica no está pasando por alto el caos político en el que se está convirtiendo su proceso de desconexión de la Unión Europea. Tanto es así que la quinta economía mundial está perdiendo algo más de 4 millones de euros (3,6 millones de libras) cada hora desde los ciudadanos se pronunciaron a favor de abandonar el bloque común en junio de 2016. El cálculo de esta sangría lo ha hecho el banco de inversión Goldman Sachs, si bien no es el único. Standard and Poor's estima que si el resultado de esa consulta hubiera sido el contrario, su PIB habría sido un 3% mayor a finales del año pasado.

Un informe elaborado por la agencia de calificación determina que el mayor impacto sobre la economía británica ha llegado a través de la inflación. Al mismo tiempo, la incertidumbre sobre la forma que tomará el Brexit -algo en lo que el Parlamento parece seguir sin ponerse de acuerdo- ha paralizado buena parte de la toma de decisiones.

Mira también Alerta Brexit: los vigilantes de la UE ven una amenaza en el coste de financiación

La firma hace hincapié así en cómo la depreciación de la libra británica, que se hundió un 18% inmediatamente después de la consulta, provocó un aumento de la inflación, que alcanzó un máximo del 3% en el cuarto trimestre de 2017. "El resultado final fue erosionar el poder adquisitivo de los hogares y debilitar el consumo privado". Por si fuera poco, el comercio exterior neto "no vio ningún impulso significativo" en la pérdida de valor de su moneda.

A medida que las importaciones se hicieron más caras, la inflación comenzó a subir, de forma que de julio a septiembre de 2017, los precios avanzaron un 1,8% más de lo que lo hubieran hecho con un pronunciamiento contrario de los ciudadanos. Así, la inflación británica habría estado de media un 1% más alta a lo largo de los 10 trimestres posteriores a la votación.

Las familias mitigaron el impacto de una mayor inflación tirando de ahorros, de forma que estos se redujeron al 3,3% desde 7,3% de la renta disponible que suponían en el segundo trimestre de 2016. Pese a ello "el gasto de los hogares habría sido considerablemente más fuerte, en línea con el PIB, si no hubiera habido referéndum", señalan.

"Nuestro análisis sugiere que la economía realmente se movió hacia una trayectoria de crecimiento más baja casi inmediatamente después del referéndum", explican. En concreto fijan una horquilla según la cual a finales de 2018, el tamaño de la economía británica era entre 2,4% y 3,4% inferior de lo que podría haber sido si las urnas se hubieran decantado por el 'Remain'. De ahí esa estimación central del 3%.

Eso se traduce, según S&P en la pérdida de unos 6.600 millones de libras (unos 7.700 millones de euros) en cada uno de los 10 trimestres que han transcurrido desde el referéndum. Es decir, que el avance de su economía podría haber sido de media del 0,5% cada trimestre y no del 0,43% como finalmente ha sido.