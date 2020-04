El consejo de BME valora como 'positiva' la opa de Six y cumple el 'breaking-fee'

El Consejo de Administración de BME ha aprobado hoy el preceptivo informe sobre la Oferta Pública de Adquisición de acciones lanzada por SIX por el 100% del capital de la compañía con una opinión unánime favorable a la oferta. No obstante, el mismo consejo firmó una cláusula 'breaking-fee' (penalización) con Six Group por valor del 14 millones de euros en caso de que respaldase una opa competidora.

La operación recibió la autorización del Consejo de Ministros el 24 de marzo y la CNMV autorizó el folleto informativo de la oferta pública de adquisición el pasado día 25 de marzo. Ahora el Consejo de Administración de BME, "por unanimidad", ha emitido en dicho informe una "opinión favorable" sobre la opa a 33,4 euros por acción y 2.800 millones de euros en total.

El Consejo “valora positivamente el precio de la oferta” y considera que “los compromisos asumidos por SIX y las condiciones y cautelas impuestas por la autorización del Consejo de Ministros son, en su conjunto, adecuados para proteger el adecuado desenvolvimiento de los mercados secundarios oficiales y sistemas españoles a que hacen referencia tales compromisos".

Por otro lado, el Consejo de Administración también ha anunciado su intención de aceptar la oferta respecto a las acciones propias que BME mantiene en autocartera. Asimismo, los consejeros que son titulares de acciones de la compañía han manifestado su intención de aceptar la oferta con la totalidad de sus acciones.