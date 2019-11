Enrique Castellanos sustituye a Beatriz Alejandro y dirigirá el Instituto BME

Cambios en BME, el operador de la bolsa española. Enrique Castellanos, responsable de formación de Instituto BME, pasará a ser el director del centro de formación de BME a partir del próximo enero. Beatriz Alejandro, actual directora, ha decidido no continuar en la empresa para emprender nuevos proyectos profesionales, tal y como comunicaba la compañía.

Enrique Castellanos, nuevo director del centro de formación de BME, lleva 18 años vinculado al operador de la bolsa española y es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid, cursó los estudios Options, Futures and Other Financial Derivates en la London School of Economics y es Financial Risk Manager por GARP. En la actualidad es director académico del prestigioso mFIA. Además, es autor de los libros 'Opciones y Futuros de renta variable: Manual práctico' y 'Lecturas mFIA'.

BME ha agradecido la dedicación y desempeño de Beatriz Alejandro durante sus 25 años en el grupo, en los que Instituto BME se ha consolidado como uno de los centros de formación más relevantes en el ámbito de las finanzas y los mercados y le desea éxito en su nueva etapa profesional. Por las aulas de Instituto BME pasan cada año más de 6.500 alumnos.

El operador de la bolsa española fue noticia en las última semanas ya que Euronext estudiaba una posible compra de BME con el objetivo de aumentar su tamaño y penetrar en nuevos mercados, según informó la agencia de noticias Bloomberg.