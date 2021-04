Los ETFs de Bitcoin marcan máximos mientras Fidelity prepara su irrupción

El mercado de las criptomonedas continúa consolidando su ascenso con una capitalización total que ya roza los 2 billones de dólares. Los inversores no quieren quedar al margen de este escenario y la inversión en estos activos se ha disparado, especialmente a través de fondos de inversión cotizados (ETF, por sus siglas en inglés), que permiten diversificar una cartera que cotiza. Los fondos cotizados que siguen al Bitcoin registraron en marzo su récord de activos con un valor superior a 6.700 millones de dólares, según datos de TrackInsight.

Los ETFs de Bitcoin fueron testigos de otro gran mes respecto a los flujos de inversores, después de que agregaron 493 millones de dólares en activos durante marzo. Este es el segundo mes más alto de entradas en estos ETFs, solo superado por los 778 millones que recaudaron en febrero de este año. Cada vez son más los inversores que invierten su dinero en el mercado de las criptodivisas, haciendo la competencia incluso a los ETFs de oro. Los fondos cotizados que siguen el valor del oro acumulan activos por valor de más de 175.000 millones de dólares, pero acumula dos meses de caídas. En marzo, los inversores sacaron 6.400 millones del sector.

Esta acumulación de dinero de ETFs de Bitcoin también se refleja en el número de instrumentos disponibles en el mercado para invertir. En la actualidad, hay 15 ETF que siguen a la criptomoneda más utilizada, frente a los solo 8 que había a principios de año. El incremento más destacado se produjo en el mes de febrero, cuando se registraron cinco nuevos ETFs. El primer fondo cotizado de este tipo se publicó en 2015 con 924.000 dólares en activos, desde entonces en menos de seis años esos activos se han disparado en línea con el 'boom' del precio del Bitcoin.

De los 15 que hay ahora mismo, seis superan la rentabilidad del 100% desde diciembre de 2020. A la cabeza se sitúa el 'Bitcoin Tracker One ETC - SEK' de CoinShares, con un 113% de rentabilidad, pese a que ha disminuido su valor de activos en el mismo periodo. También destacan '21Shares Bitcoin Suisse Index ETC' y 'Bitcoin Tracker Euro', en ambos casos por encima del 110% de rendimiento.

En esa lista podrían aparecer pronto ETFs de las grandes gestoras. Fidelity ha sido la primera en lanzarse a este mercado solicitando la autorización a la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EEUU). Hace unas semanas anunció que iba a lanzar un fondo cotizado en bolsa que rastrea el precio de bitcoin, impulsando las criptomonedas entre las finanzas convencionales. El ETF, Wise Origin Bitcoin Trust, tendrá como objetivo igualar un índice que tome los precios al contado de varios mercados de la criptomoneda.

La gestora estadounidense defiende que el ecosistema de activos digitales ha creado "un mercado aún más robusto para los inversores" y por ello afirma que cada vez más inversores exigen "un conjunto más diversificado de productos que ofrezcan exposición a activos digitales". Fidelity fue una de las primeras firmas financieras importantes en adoptar las criptomonedas como una clase de activos, y su directora ejecutiva, Abigail Johnson, ha defendido durante mucho tiempo el potencial del mercado.

La capitalización del Bitcoin supera el billón de dólares

El ETF, que requiere todavía la aprobación de la SEC, marcaría un gran paso en las aspiraciones de la gestora en este mercado. Pero, además, sería un impulso para la criptomoneda ante las reticencias del mercado sobre el riesgo, las regulaciones y la estabilidad. Esa resistencia se va desvaneciendo a medida que el precio del Bitcoin y otros activos digitales populares van en aumento, atrayendo el interés de inversores grandes y pequeños. La criptomoneda más utilizada alcanzó su máximo en marzo, superando la barrera de los 60.000 dólares.

Se trata de un nuevo récord de su valor, que encadena aumentos desde el mes de julio de 2020, cuando su precio se situaba en 10.000 dólares. Este auge ha disparado su capitalización por encima del billón de dólares. Pero el Bitcoin no es la única criptomoneda que está registrando una subida importante y el mercado total de las criptomonedas roza los 2 billones de dólares.

La segunda moneda virtual más utilizada, el ethereum, también se sitúa en máximos, por encima de los 2.000 dólares, después de que su valor se haya incremntado más de un 1.000% en el último año. En la actualidad, existen 15 monedas digitales que con más de 10 millones de dólares de capitalización, según los datos de CoinMarket, aunque existen cerca de 7.000. Entre ellas, destacan Binance Coin, BNB o XRP.